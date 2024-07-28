Ücretli öğretmenlik başvuruları devam ediyor! 2024 ek ders ücretleri yükseldi

28 Temmuz 2024 17:15 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 17:16

Ücretli öğretmenlik başvuruları 23 Temmuz'da başladı. 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için okullarda görevlendirilmek üzere ücretli öğretmen alımları gerçekleştirilecek. Göreve başlayacak ücretli öğretmelerin maaşları 2024 yılında yükseldi. İşte 2024 ücretli öğretmenlik maaşları.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BAŞLADI

2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmen kadrosunda açık bulunması halinde ders ücreti karşılığı sözleşme imzalanarak eğitim verecek ücretli öğretmen alımları için başvurular açıldı.

Ücretli öğretmenlik okullardaki öğretmen açığını gidermek için tercih ediliyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Göreve başlayacak ücretli öğretmeler muhakkak e-Devlet üzerinden başvuru yapmaları ve bu şartları taşımaları gerekiyor;

* 4 yıllık fakülte mezunu olmak

* Önlisans için sadece Çocuk Gelişimi Bölümünden mezun olmak

Öncelikli olarak eğitim durumu sıralamasına göre görevlendirme yapılacak bölümler şöyle;

Eğitim Fakültesi Mezunları,

Fen Edebiyat Fakültesi Mezunları (Formasyonu olanlar),

Fen Edebiyat Fakültesi Mezunları (Formasyonu olmayanlar),

Diğer fakülte mezunları

Ücretli öğretmenlikte son başvuru tarihi ise 16 Ağustos 2024 saat 23.59 olacak.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-ucretli-ogretmenlik-basvurusu adresi üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusunda bulunulur

Başvuru yaptıktan sonra ıslak imzalı başvuru formunu Müdürlüğe elden teslim edilir.

E-devlet başvuruları açıldıktan sonra başvuru yapılmazsa görevlendirme iptal edilir.

2024 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞLARI

Ücretli öğretmenler, girdikleri ders sayısı kadar maaş alır. 2024 yılında, ücretli öğretmenlerin aylık maaşı yükseldi.

Ücretli öğretmenlerin maaşları, haftalık verdikleri ders saatine göre değişiklik gösterir.

2024 yılı itibarı ile yapılan zamlarla birlikte ücretli öğretmen maaşları şöyle oldu;

En düşük ücretli öğretmenlik maaşı, asgari ücret olan 17.002,00 TL.

Ortalama ücretli öğretmenlik maaşı 18.700,00 TL'ye çıktı.

En yüksek ücretli öğretmen maaşı 26 bin TL oldu.

ZAMLI EK DERS ÜCRETLERİ

Lisans mezunu öğretmenlerin gündüz öğretiminde aldığı brüt ek ders ücreti 106,52 TL'ye çıktı.

Yüzde 15 gelir vergisi kesildikten sonra net ek ders ücreti, damga vergisi hariç olmak üzere 90,54 TL'yi buluyor.

Ücretli öğretmen maaşları, her ayın 1 ila 15'i arasında ödenmektedir.