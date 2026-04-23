Alman havayolu şirketi Lufthansa, 19 Mayıs’tan itibaren dizüstü bilgisayar ve küçük sırt çantası dışındaki kabin içi bagajları ücretlendireceğini duyurdu.



İran savaşı nedeniyle jet yakıt fiyatlarının iki katına çıkması sonucu Ekim ayına kadar 20 bin uçuşunu iptal eden Lufthansa, bu kez ücretsiz el bagajı uygulamasını sonlandırma kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Lufthansa Grup bünyesindeki tüm uçaklarda yolcular, kabin içine sadece dizüstü bilgisayar çantası veya sırt çantası gibi küçük bir kişisel eşyalarını ücret ödemeden yanlarına alabilecek.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ücretsiz el bagajı uygulaması kalkıyor! Almanya havayolu şirketi Lufthansa'dan açıklama Alman havayolu şirketi Lufthansa, dizüstü bilgisayar ve küçük sırt çantası dışındaki kabin içi bagajları 19 Mayıs'tan itibaren ücretlendirecek. Jet yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle Ekim'e kadar 20 bin uçuşunu iptal eden şirket, ücretsiz el bagajı uygulamasını sonlandırıyor. Yolcular, dizüstü bilgisayar çantası veya sırt çantası gibi küçük kişisel eşyaları dışında kalan kabin bagajları için 15 Euro'dan başlayan ek ücret ödeyecek. Bu karar, 28 Nisan'dan itibaren alınacak biletler için geçerli olacak ve 19 Mayıs sonrası kısa ve orta mesafe uçuşlarda uygulanacak. Lufthansa bu değişikliği, yolcu davranışlarındaki değişimle gerekçelendirerek, özellikle günübirlik seyahat edenler için cazip bir giriş fiyatı sunduğunu belirtiyor. Mevcut durumda Ekonomi ve Premium Ekonomi sınıfında 1 adet, Business ve First Class'ta ise 2 adet 8 kg'a kadar el bagajı ücretsiz olarak kabine alınabiliyordu.

YOLCULAR 15 EURO'DAN BAŞLAYAN EK ÜCRET ÖDEYECEK

Bu kararla birlikte mevcut durumda çoğu tekerlekli olan ve kabin üstü bagaja konulan 8 kilogram ağırlığındaki bagajlar için yolcular 15 Euro’dan başlayan ek ücret ödeyecek. Karar 28 Nisan’dan itibaren satın alınacak ve 19 Mayıs ve sonrasındaki kısa ve orta mesafe uçuşlar için uygulanmaya başlanacak.

Lufthansa söz konusu değişikliği, yolcu davranışlarındaki değişimle gerekçelendiriyor. Şirkete göre yeni ücret tarifesi, özellikle günübirlik seyahat edenler için cazip bir giriş fiyatıyla ek bir seçenek sunuyor.

Lufthansa’nın mevcut uygulamasında Ekonomi ve Premium Ekonomi sınıfında uçan yolcular 1 adet 8 kilograma kadar olan 55x40x23 cm boyutundaki, Business ve First Class'ta uçan yolcular ise aynı şartlarda 2 adet el bagajlarını ücretsiz olan kabin içine alabiliyordu.