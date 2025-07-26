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 | İrem Çınar

UKOME’den yeni zam! Otobüs, tramvay, dolmuş ve taksi ücretleri arttı! İşte yeni tarife...

Samsun’da toplu taşıma ücretlerine UKOME kararıyla zam geldi. Otobüs, tramvay ve dolmuş ücretleri artarken, 1 saat içinde yapılan aktarmalar ücretsiz olacak. Taksilerde ise açılış ücreti 100 TL’ye yükseldi.

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UKOME’den yeni zam! Otobüs, tramvay, dolmuş ve taksi ücretleri arttı! İşte yeni tarife...
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 16:20
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 16:20

’da toplu taşıma ücretlerine yapıldı. Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararla , , ve tarifeleri yeniden düzenlendi. Yeni tarifeye göre ulaşım ücretlerine 4 ila 5 TL arasında artış geldi.

UKOME’den yeni zam! Otobüs, tramvay, dolmuş ve taksi ücretleri arttı! İşte yeni tarife...

OTOBÜS VE TRAMVAY ÜCRETLERİ ARTTI

Otobüslerde tam bilet fiyatı 19,5 TL’den 23,5 TL’ye, öğrenci bileti ise 12,5 TL’den 15 TL’ye yükseldi.
Tramvay hatlarında da benzer artışlar oldu:

1-12 durak arası tam ücret 15 TL’den 18 TL’ye, öğrenci ücreti 10,5 TL’den 12,5 TL’ye çıktı.

1-42 durak arası tam ücret 22 TL’den 26,5 TL’ye, öğrenci ücreti ise 13,5 TL’den 16,5 TL’ye yükseldi.

Ring hatlarında ise tam ücret 14 TL’den 17 TL’ye, öğrenci ücreti 10 TL’den 12 TL’ye çıkarıldı.
Kampüs içi tramvay ücretlerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. (Tam 3 TL, öğrenci 1,5 TL)

UKOME’den yeni zam! Otobüs, tramvay, dolmuş ve taksi ücretleri arttı! İşte yeni tarife...

DOLMUŞ VE TAKSİ FİYATLARI DA GÜNCELLENDİ

1-2-3-4 Nolu taksi dolmuş hatlarında tam bilet ücreti 24 TL’den 28 TL’ye, öğrenci bileti ise 18 TL’den 22 TL’ye yükseldi.
Ticari taksilerde de güncellenen tarife kapsamında açılış ücreti 90 TL’den 100 TL’ye, kilometre başı ücret ise 23 TL’den 27 TL’ye çıkarıldı.

UKOME’den yeni zam! Otobüs, tramvay, dolmuş ve taksi ücretleri arttı! İşte yeni tarife...

AKTARMALAR ÜCRETSİZ OLACAK

Yeni düzenlemeye göre tramvay ve otobüs arasında yapılan aktarmalar, ilk binişten sonraki 1 saat içinde ücretsiz olacak. 1 saati aşan aktarmalar için ise 6,5 TL ek ücret alınacak.

ŞOFÖRLER ZAMDAN MEMNUN

Şoförler artan akaryakıt ve bakım maliyetlerine dikkat çekerek yapılan zammı olumlu karşıladı. Yeni tarifenin, sürdürülebilir hizmet açısından gerekli olduğunu ifade eden şoförler, gelirlerinin artmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Vatandaşlar ise artan yaşam maliyetleri arasında ulaşım zammının kendilerini zorladığını ifade etti.

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ETİKETLER
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#taksi
#ulaşıma zam
#Ekonomi
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