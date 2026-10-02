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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 11:42

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan önemli açıklamalar: Tarihin en kritik eşiğini yaşıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’nda Terörsüz Türkiye'ye vurgu yaparak çeşitli projelerden bahsetti. Bakan Uraloğlu, 24 yılda projelerde tam olarak 355 milyar dolarlık bir yatırımın hayata geçirildiğini açıkladı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 11:42

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , ’nda açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, ''Terörsüz Türkiye daha güvenli bir gelecek demek'' dedi.

HABERİN ÖZETİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan önemli açıklamalar: Tarihin en kritik eşiğini yaşıyoruz

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda yaptığı açıklamalarda terörsüz bir Türkiye'nin daha güvenli bir gelecek anlamına geldiğini belirtti.
Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin küresel bir cazibe merkezi ve istikrar adası haline geldiğini vurguladı.
Terörsüz Türkiye hedefinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde somut bir gerçeğe dönüştüğünü ifade etti.
Terörün her türlüsünü, her örgütü ve her uzantısını milletin bağrından söküp atmaya kararlı olduklarını belirtti.
Terörsüz bir Türkiye'nin daha güçlü bir ekonomi, daha refah dolu bir toplum ve daha güvenli bir gelecek anlamına geldiğini söyledi.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

TARİHİN EN KRİTİK EŞİĞİ

Bakan Uraloğlu şu açıklamalarda bulundu:

Dünya artık Cumhurbaşkanımızın sadece bölge değil Cumhurbaşkanımızın ne dediğine bakıyor. Birleşmiş Milletleri de ne diyeceğine odaklanıyor. Türkiye yüzyılı tüm dünyanın kabul ettiği, odaklandığı, merak ettiği bir gerçektir aynı zamanda. Ülkemiz küresel bir cazibe merkezi, bütün etrafındaki karmaşaya, sıkıntıya rağmen istikrar adası ve güven adresi haline de gelmiştir ve bu konumunu her geçen gün güçlendirmektedir. Değerli arkadaşlar, bugünler aynı zamanda tarihimizin en kritik eşiklerinden birini yaşadığımız dönemlerdir. Terörsüz Türkiye hedefi artık bir hayal değil, Cumhurbaşkanımız 'ın liderliğinde somut bir geçeğe dönüşmüştür çok şükür. Terörün her türlüsünü, her örgütü, her uzantısını bu milletin bağrından söküp atmaya kararlıyız.

TAM OLARAK 355 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM HAYATA GEÇİRİLDİ

Terörsüz bir Türkiye daha güçlü bir ekonomi, daha refah dolu bir toplum, daha güvenli bir gelecek demektir aynı zamanda. Ulaşım varsa ticaret var. Ulaşım varsa üretim var. Ulaşım varsa yine istihdam var. Bu gerçeklerden hareketle son 24 yıl içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'ye ulaştırma ve altyapı alanında tam olarak 355 milyar dolarlık bir yatırımı hayata geçirdik. Yani gerçekten çok çok önemli bir rakam olduğunun altını çizmek isterim değerli kardeşlerim. 2002 yılında 6101 kilometre olan bölünmüş yolu çok şükür 30 bin kilometrenin üzerine çıkardık. 6 ilimizi sadece birbirine bağlıyorduk.

Şimdi tam 77 ilimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık. Yine otoyollarımız 3800 kilometreye ulaşmış durumda. Ankara Kırıkkale, Delice ve Antalya Alanya otoyollarımızın yapımına da bir taraftan devam ediyoruz. Demir yolu ağımızı yaklaşık 14 bin kilometreye çıkardık. 2.251 kilometrelik yeni hızlı demir yolu ağını hayata geçirdik. Yine Yerköy Kayseri yüksek hızlı tren hattının bir istasyonla Nevşehir'e hizmet etmesi noktasında il başkanımız, milletvekillerimiz talebi ortaya koydu.

BUNLAR KALKINMA PROJESİDİR

Biz de arkadaşlarımızla bunu değerlendireceğiz. Bu noktada da talebi karşılama gayreti içerisinde olacağız. Yani bir aksilik olmasa bunu da inşallah biz halletmiş olacağız. 9 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle Çerkezköy-Kapıkule hızlı demir yolu hattının da inşallah açılışını gerçekleştireceğiz. Kalkınma yolu projesiyle Basra Körfezi'ni Irak'taki Büyük Favlimanı'ndan, Habur'dan ülkemize bağlayıp oradan Kapıkule'ye kadar bir hatla geçmiş olacağız. Bazen şöyle sorular olabiliyor. Ya bir demir yolu Türkiye'den geçse ne olur, geçmese ne olur? Değerli kardeşlerim bunlar çok sığ düşüncelerdir. Bakın İstanbul-İzmir otoyolunu biz açtıktan sonra onun etrafında 12 tane organize sanayi bölgesi kuruldu. Bunlar sadece bir ulaşım projesi değil, bunlar aynı zamanda bir kalkınma projesidir.

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ETİKETLER
#Recep Tayyip Erdoğan
#abdulkadir uraloğlu
#Ankara-kırıkkale-delice Otoyolu
#Türkiye Yüzyılı Buluşmaları
#Çerkezköy Kapıkule Hızlı Demir Yolu Hattı
#Ekonomi
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