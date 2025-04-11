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 | Kübra Çelepi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yeni dönem için düğmeye bastı! Belge süresi artık 18 ay geçerli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, demiryolu sektöründe yerli üretimi ve düzenlemeyi destekleyecek önemli bir adım attı. Demir yolu araçlarının tescil belgesi ve tip onayı süreçlerinde düzenlemeler hayata geçti. Uluslararası trafik kapsamı dışında kalan araçlar için yeni kriterler belirlendi. Tescil belgelerinin geçerlilik süresi tip onayı süresiyle sınırlı olacak.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yeni dönem için düğmeye bastı! Belge süresi artık 18 ay geçerli
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.04.2025
saat ikonu 17:08
|
GÜNCELLEME:
11.04.2025
saat ikonu 17:12

Demiryolu araçlarında yeni düzenlemelerle yerli üretim desteklenecek. Uluslararası trafik dışı araçlar için yeni tescil kriterleri belirlendi. Tescil belgelerinin geçerlilik süresi tip onayı ile sınırlı olacak ve 18 ay olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yeni dönem için düğmeye bastı! Belge süresi artık 18 ay geçerli

BAKANLIKTAN YERLİ DEMİRYOLUNA TAM DESTEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, demiryolu taşımacılığında yerli üretimi teşvik edecek dev bir adım attı. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişiklikleriyle birlikte, uluslararası trafik dışında kalan demiryolu araçlarının tescil ve tip onay süreçlerinde yerli ve milli esaslara geçildi.

YENİ KURALLAR DEVREYE ALINDI

Bundan böyle, ulusal taşımacılıkta kullanılacak lokomotiflerin tescil işlemleri, uluslararası standartlar yerine Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğ esas alınarak yapılacak. Böylece hem bürokrasi azalacak hem de yerli üreticilerin önü açılacak.

ONAY BELGELERİ 18 AY GEÇERLİ OLACAK

Yeni dönemde, tip onay belgeleri 18 ay geçerli olacak ve tescil belgeleri de bu sürede geçerliliğini koruyacak. Bu sistemle güncel denetim ve takip imkanı artacak. Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) tarafından üretilecek yerli elektrikli lokomotifler için de tip onay süreci netleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yeni dönem için düğmeye bastı! Belge süresi artık 18 ay geçerli
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