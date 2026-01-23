Menü Kapat
TGRT Haber
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
TGRT Haber
 Safa Keser

Uluslararası Suriye İş Konseyleri Üst Kurulu kuruldu: Başkanlığa Ravad Ramazanoğlu atandı

Suriye'de resmi kararla kurulan Uluslararası Suriye İş Konseyleri Üst Kurulu başkanlığına Ravad Ramazanoğlu atandı.

Uluslararası Suriye İş Konseyleri Üst Kurulu kuruldu: Başkanlığa Ravad Ramazanoğlu atandı
23.01.2026
23.01.2026
saat ikonu 10:30

Suriye’nin dış ekonomik ilişkilerinde faaliyet gösteren tüm ikili iş konseylerini tek çatı altında toplamayı hedefleyen kurulun, mevcut yapıların koordinasyonunu güçlendirmesi, yeni iş konseylerinin kuruluş sürecini yönlendirmesi ve dış ticaret ile yatırım ilişkilerinde daha düzenli, kurumsal ve izlenebilir bir sistem oluşturması amaçlanıyor. Ravad Ramazanoğlu’nun uluslararası ekonomik iş birliklerindeki deneyiminin, kurulun bu yeni dönemde üstleneceği role önemli katkı sağlaması beklenirken, Türkiye için de bu sürecin büyük fırsatlar sunacağı öngörülüyor.

Suriye hükümeti tarafından alınan resmi bir kararla, Uluslararası Suriye İş Konseyleri Üst Kurulu’nun kurulduğu açıklandı. Ülkenin dış ekonomik ilişkilerinde faaliyet gösteren ikili iş konseylerini kapsayan “Uluslararası Suriye İş Konseyleri Üst Kurulu”nun başkanlığına Ravad Ramazanoğlu’nun getirildiği belirtildi. Ramazanoğlu, hâlihazırda İSRA Holding CEO’su olarak görev yaparken, aynı zamanda İSRA Portföy Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdürüyor. Oluşturulan kurulun, Suriye’deki ticaretin büyümesinde ve ülkenin ekonomik gelişmesinde önemli rol oynaması bekleniyor. Suriye ile Türkiye’deki ticari faaliyetleri ve bu noktadaki süreçleri çok iyi bilen Ravad Ramazanoğlu’nun başkanlığında çalışacak olan kurulun, Suriye - Türkiye ekonomisi ve Türkiye’de faaliyet gösteren şirketler için de büyük fırsatlar sunacağı öngörülüyor. İki ülke dinamiklerini çok iyi bilmesi sebebiyle uzunca dönemdir çok sayıda önemli çalışmalar üreten Ramazanoğlu’nun, üstlendiği bu görevle birlikte Suriye’nin ekonomik kalkınmasına önemli imzalar atması bekleniyor.

Kurumsal yapılanma süreci için büyük adım

Yeni kurulan kurul şu aşamada organizasyonel yapılanma sürecinde bulunuyor. Önümüzdeki dönemde kurulun iç işleyişine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, ardından uygulama aşamasına geçilmesi planlanıyor. Kurulun faaliyet alanı, Suriye ile ekonomik ilişkisi bulunan tüm ülkeleri kapsıyor. Bu çerçevede mevcut ikili iş konseylerinin faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yeni konseylerin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi öngörülüyor.

Mevcut iş konseyleri, ticaret potansiyeliyle öne çıkıyor

Halihazırda faaliyette olan yedi ikili iş konseyi bulunuyor.
• Suriye–Türkiye İş Konseyi
• Suriye–Çin İş Konseyi
• Suriye–Fransa İş Konseyi
• Suriye–Birleşik Krallık İş Konseyi
• Suriye–ABD İş Konseyi
• Suriye–Suudi Arabistan İş Konseyi
• Suriye–Almanya İş Konseyi

Söz konusu konseyler, ilgili ülkelerle ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor.

Bu yıl hedef 62 iş konseyi

Mevcut yapının genişletilmesine yönelik bir plan hazırlığı bulunan Suriye’de bu yıl içerisinde 62 yeni iş konseyinin kurulması hedefleniyor. Yeni kurulun bu süreci izleme, değerlendirme ve kurumsal uyum açısından yönlendirme görevini üstlenmesi bekleniyor. Bu adım, Suriye’nin dış ekonomik ilişkilerinde daha düzenli, şeffaf ve takip edilebilir bir yapı oluşturmayı amaçlıyor.

Rekor sayıda başvuru geldi

Suriye–Türkiye İş Konseyi, son dönemde en aktif ikili iş konseylerinden biri olarak öne çıkıyor. Ravad Ramazanoğlu, bu konseyin kuruluş sürecinde kurucu eş başkan olarak görev almıştı. İstanbul’da düzenlenen Halal Expo kapsamında konseyin üyeliğe açıldığı resmen duyurulmuş; kısa sürede 700’ü aşkın üyelik başvurusu alındığı açıklanmıştı. Bu gelişme, iş dünyasının kurumsal iş birliği yapılarına olan ilgisini ortaya koyan önemli göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.

Sistematik bir yaklaşım getirecek

Kurulun oluşturulması, Suriye’nin dış ekonomik ilişkilerinde daha sistematik bir yaklaşım geliştirme arayışının parçası olarak görülüyor. Özellikle özel sektörün dış ticaret ve yatırım süreçlerindeki rolünün daha düzenli bir çerçeveye oturtulması hedefleniyor. Ekonomi çevreleri, ortak bir çatı altında toplanan iş konseylerinin iletişim kanallarını sadeleştirerek ekonomik iş birliklerinin daha etkin biçimde takip edilmesine katkı sağlayabileceğini ifade ediyor.

Ramazanoğlu, Türkiye ve Suriye’deki ticareti yakından biliyor

Ravad Ramazanoğlu, Türkiye’deki ekonomik sivil toplum kuruluşlarında da aktif görevler üstleniyor. Bu kapsamda DEİK ve ASKON başta olmak üzere çeşitli platformlarda yer alıyor. Geçmiş dönemde Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında yürütülen ekonomik iş birliği süreçlerinde rol alan Ramazanoğlu’nun yönettiği İSRA Holding, inşaat, gayrimenkul geliştirme ve ticari merkez projeleri alanlarında stratejik yatırımlar gerçekleştiriyor. Aynı zamanda sermaye piyasası otoritesi tarafından lisanslı bir yatırım fonunun yönetimini de yürüten şirket, bu alanlarda kayda değer bir büyüme süreci yaşıyor.

Yeni iş konseyleri hız kazanacak

Önümüzdeki aylarda kurulun organizasyonel yapısının tamamlanması ve yeni iş konseylerinin kuruluş sürecinin hız kazanması bekleniyor. Gelişmeler, Suriye’nin dış ekonomik ilişkilerinde daha düzenli ve kurumsal bir çerçeve oluşturma yönünde atılan önemli adımlar olarak dikkat çekiyor.

#Ekonomi
