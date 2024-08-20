Üniversite kayıt dönemi başladı, ev kiraları uçtu! İşte en fazla öğrencinin yaşadığı 10 şehirdeki kira fiyatları
Milyonlarca öğrenci zorlu sınav ve tercih döneminin ardından üniversiteye yerleşti. Üniversitelerde kayıt dönemi başladı. Özellikle yaşadığı şehirden başka ile yerleşen öğrencilerin ise ilk derdi barınma sorunu oldu. İşte en fazla öğrenciye ev sahipliği yapan 10 şehirdeki konut kira fiyatları.
Üniversite kayıt dönemi heyecanı devam ediyor. Öğrenciler ise barınacakları yerleri araştırmaya başladı. Endeksa, son yaptığı çalışma ile en fazla öğrenciye ev sahipliği yapan 10 şehirdeki konut kira fiyatlarını derledi. Milyonlarca öğrenciye yol gösterecek detaylar haberimizde.
ÖĞRENCİLER İÇİN İLK SORUN KİRA FİYATLARI
Üniversite kayıt döneminde konut kira fiyatları merak ediliyor. Türkiye’de en fazla öğrenci bulunan 10 ildeki kira fiyatları Endeksa tarafından derlendi.
KONUT KİRA FİYATLARI
Öğrenci yoğun şehirlerde kira oranları şöyle;
Eskişehir
Eskişehir'de 3 adet devlet üniversitesi bulunuyor.Türkiye’de kayıtlı üniversite öğrencilerinin en fazla olduğu şehir olarak ilk sırada yer alıyor.
Eskişehir’de ortalama birim kira 161 TL/m2, ortalama kira bedeli ise 15 bin 98 TL.
İstanbul
Megakent İstanbul en fazla öğrenci nüfusunu barındıran ikinci şehir olarak biliniyor.
İstanbul’daki kiralar geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 46 yükseldi. Ancak kiralarda reel olarak yüzde 13 düştü.
Yine de 10 kent arasında en yüksek ortalama kira bedeli İstanbul’da oldu. Bu şehirde ortalama birim kira 234 TL/m2, ortalama kira ise 23 bin 373 TL.
İzmir
6 kamu, 3 vakıf üniversitesi bulunan İzmir’de kiralar geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 61 yükseldi.
Ortalama birim kira 207 TL/m2 olurken, ortalama kira ise 21 bin 903 TL.
Ankara
Ankara’da ortalama birim kira 176 TL/m2, ortalama kira ise 20 bin 965 TL.
Antalya
Antalya'da konut kiraları yabancı konut talebi nedeniyle arttı.
Ortalama birim kira 172 TL/m2, ortalama kira ise 18 bin 749 TL.
Kocaeli
Kocaeli’de ortalama birim kira 161 TL/m², ortalama kira ise 18 bin 248 TL oldu.
Sakarya - Erzurum
Sakarya ve Erzurum'da kiralar en düşük ortalama ile dikkat çekti.
Sakarya’da ortalama kira 14 bin 168 TL, Erzurum’da14 bin 339 TL civarında.
Bursa - Konya
Bursa’da 16 bin 44 TL, Konya’da ise 17 bin 309 TL seviyesinde kaldı.