Üniversite öğrencilerine 10 bin TL eğitim desteği! 

19 Aralık 2024 18:06 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 18:17

İstanbul Arnavutköy Belediyesi, ilçe sınırlarında ikamet eden ve üniversite öğrenimi gören 3 bin öğrenciye, 10 bin TL tutarında eğitim desteği sağladı. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, düzenlenen etkinlikte öğrencilere ve ailelerine çeklerini takdim etti.

KYK bursu ne kadar oldu? Öğrencilere verilecek burs miktarı açıklandı

KYK bursu ne kadar oldu? Öğrencilere verilecek burs miktarı açıklandı

Arnavutköy Belediyesi, eğitime olan desteğini bu yıl da sürdürdü. Belediye, 2024-2025 eğitim​ öğretim yılında 3 bin öğrenciye, kişi başı 10 bin TL burs​ vereceğini açıkladı. İlçede ikamet eden ve başvuruda bulunan öğrenciler, eğitimlerini hangi şehirde sürdürdüklerinden bağımsız olarak bu bursu almaya hak kazandı.

ÖĞRENCİLERE 10 BİN TL'LİK ÇEKLERİ VERİLDİ!

Arnavutköy Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen programa Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, belediye meclis üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Temsili çekler, Belediye Başkanı Candaroğlu tarafından öğrencilere teslim edilirken, öğrenciler de başkana çiçek takdim ederek teşekkür etti.

"EĞİTİME KATKI AMAÇLI PROJE…"

Etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Candaroğlu, "Programımız 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ailelerimize destek ve eğitimlerine katkı olmak amaçlı yaptığımız projede 3 bin ailemize 10 bin TL destekte bulunacağız. Biz kıymetli ailelerimize bu desteği verirken hem eğitim camiasında eğitim yatırımlarımızla hemde genç kardeşlerimize vermiş olduğumuz bu destekle onlardan tek bir beklentimiz var vatanına, milletine bölgesine ve ailesine faydalı bireyler olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.