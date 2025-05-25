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 | Bengü Sarıkuş

Üniversiteli kurbanlıklar kapışılıyor!

2025 kurban bayramı yaklaşırken vatandaş kurbanlık arama telaşına düştü. Atatürk Üniversitesi bünyesinde üretilen kurbanlık koyunlar da bayram nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Bu yıl yaklaşık 150-200 civarında hayvanı satışa sunulacak.

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Üniversiteli kurbanlıklar kapışılıyor!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 09:04
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 09:04

Atatürk Üniversitesi Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki koyunculuk biriminde yetişen hayvanlar adeta kapışılıyor.
Üniversitenin araştırma ve geliştirme çalışmaları için yetiştirilen koyun ve koçların bir kısmı halka destek olmak amacıyla özellikle kurban bayramına kısa bir zaman kala satışa çıkarılıyor. Morkaraman, Tuj, İvesi, Karayaka ve Romanov x Morkaraman Melez koyunlar ile Kıl keçisi türünden küçükbaş hayvanların yetiştirildiği birimde kontrol, sağlık ve temizlik birinci planda tutuluyor.

Üniversiteli kurbanlıklar kapışılıyor!

Atatürk Üniversitesi Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Avni Birinci, akademik çalışmaların yanında halka hizmet ettiklerini ifade ederek, "Yaklaşan kurban bayramı ile birlikte oldukça fazla ilgi görüyoruz. Yıl boyunca da üretim fazlasını satışa çıkarıyoruz. Özellikle adaklık kurbanlıklar ilgi görüyor. Bu yıl yaklaşık 150-200 civarında hayvanı satışa çıkardık. Geçen yıla göre fiyatlarda ciddi bir artış yok. Canlı olarak kilosu 300-310 lira arasında değişen fiyatımız var. Hayvanlarımız mera imkanı bulmuyor ama her türlü sağlık ve kontrolünde yetişiyor" dedi.

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#kurban bayramı
#2025 Kurban Bayramı
#2025 Kurban Bayramı
#Ekonomi
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