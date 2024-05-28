Ünlü bankadan 2 yıllık gümüş ve altın tahmini geldi

28 May 2024 10:21 - Güncelleme : 28 May 2024 10:23

Gümüş ve altın küresel risklerdeki artışla beraber rekor seviyelerdeki seyrine devam ediyor. Pek çok kurum altın ve gümüşün önümüzdeki iki yılda da değerine değer katacağını tahmin ediyor.

PCE VERİSİ BEKLENİYOR

ABD çekirdek enflasyon verilerini bekleyen yatırımcıların temkinli adımları ve FED faizlerindeki beklentiler altın fiyatlarını ons başına 2 bin 350 dolar bandında tuttu. Cuma günü ABD’de açıklanacak FED kararlarını etkileyen çekirdek enflasyon verisinin TÜFE ile uyum gelmesi bekleniyor. Nisan ayında enflasyon verisi yüzde 2,7 olarak açıklanmıştı.

Öte yandan hem kişisel gelir hem de harcama verilerinin de bu hafta yayınlanması planlanıyor ve yavaşlama göstermesi bekleniyor. Orta Doğu’da sürekli artan riskler güvenli liman alımlarını desteklemeyi sürdürüyor.

Merkez Bankalarının alımları sürerken resmi verilere göre Çin'in Hong Kong üzerinden net altın ithalatı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 38 düştü. Gram altın 2 bin 448,36 TL’den işlem görürken çeyrek altın 4 bin 018 TL seviyesinden işlem görüyor.

GÜMÜŞTE DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Gümüş fiyatları ons başına 30,5 doların altına düştü. Gümüşte haftalık olarak yüzde 3’ten fazla gerileme bekleniyor. Buna karşın Fed faizlerine yönelik beklentiler ve sanayi alanında gümüş kullanımının artması fiyatları yakın vadede destekleyecek. Salı günü Gram gümüş/TL 32,46 liradan işlem görüyor.

ALTIN TAHMİNLERİ YÜKSELDİ

ABD’li yatırım bankası JPMorgan, altın fiyatının 2024 yılında 2315 dolar/ons olacağını tahmin ederken, 2025 yılında fiyatın 2504 dolara çıkacağını öngördü. 2024 için gümüş fiyatını 27 dolar/ons olarak tahmin eden JPMorgan, 2025'te fiyatın 30 dolar/ons olmasını bekliyor.

UBS DE ALTIN TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

UBS stratejistleri geçen hafta bir notta altın tahminlerini Eylül ayı sonu itibarıyla ons başına 2.500 dolara, yıl sonu itibarıyla ise 2.600 dolara yükseltti. Bankanın yükseliş görünümü, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine ilişkin beklentilerin bir miktar yeniden fiyatlanmasına yol açan Nisan ayındaki zayıf ABD verilerinin yanı sıra, güçlü Çin talebinden kaynaklanıyor. UBS Kıymetli Madenler Stratejisti Joni Teves Pazartesi günü "Altının yeni zirveler yapmaya devam edebileceğini düşünüyoruz" dedi.