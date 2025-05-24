Ünlü restoran zinciri iflas bayrağını çekti! Yüzlerce şubesi sessiz sedasız kapanıyor

Amerika’nın popüler restoran zincirlerinden Red Lobster ve TGI Fridays, ekonomik zorluklar ve müşteri ilgisindeki düşüş nedeniyle iflas bayrağını çekti. Yıllardır Amerikan yemek kültürünün vazgeçilmez parçaları arasında yer alan bu iki dev marka, yüzlerce şubesini sessizce kapatarak büyük bir küçülmeye gitti.

RED LOBSTER’DAN BÜYÜK DARBE: 187 ŞUBE KAPATILDI

Mayıs 2024’te iflas başvurusu yapan Red Lobster, bu kararın ardından 187 restoranını kapatmak zorunda kaldı. Şu anda 44 eyalette 478 lokasyonla hizmet vermeye devam eden marka, yeniden yapılanma sürecine odaklanmış durumda. CEO Jonathan Tibus, bu zorunlu adımın Red Lobster’ın uzun vadeli geleceği için kritik olduğunu belirtti.

KURTARICI TEKLİF: NBA ORTAKLARINDAN MÜDAHALE

Red Lobster’ın geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme ise NBA takımı Milwaukee Bucks’ın ortaklarından Wesley Edens’tan geldi. Fortress Investment Group aracılığıyla markayı satın almak için teklif veren Edens’in hamlesi, şirketin kaderini belirleyebilecek önemde. Teklifin sonucu ise henüz netlik kazanmadı.

TGI FRİDAYS 161 ŞUBE İLE VEDALAŞTI

Kasım 2024’te iflas sürecine giren bir diğer dev zincir TGI Fridays, 161 restoranını kapatarak ciddi bir küçülmeye gitti. Şirket, şu anda yalnızca 85 şubeyle faaliyet göstermeye devam ediyor. Yeni dönemde franchise modeline daha fazla ağırlık vereceğini açıklayan yönetim, marka yapılanmasında stratejik değişikliklere hazırlanıyor.

TÜKETİCİ TERCİHLERİ DEĞİŞİYOR, ZİNCİRLER GERİLİYOR

Gıda sektörü analisti Mark Kalinowski’ye göre, zincir restoranlar ciddi bir dönüşüm dönemine girdi. Tüketiciler artık özgün, yerel ve hikayesi olan mekanlara yöneliyor. Öte yandan artan kira, işçilik ve tedarik maliyetleri, büyük zincir markaların sürdürülebilirliğini tehdit ediyor.