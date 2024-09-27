Asgari ücret zammı için çarpıcı tahmin! Uzman isim rakam verdi

27 Eylül 2024 15:50 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 17:05

Artan enflasyon ve hayat pahalılığı sebebiyle ekonomik sıkıntılar yaşayan ücretli çalışanlar gözünü ocak ayına çevirdi. Milyonlarca kişi yeni yıl öncesi asgari ücret için yapılacak zammı beklerken, konuya ilişkin dikkat çeken bir tahmin geldi. Uzman isim, asgari ücret zammı için rakam verdi. İşte detaylar...

SSK ve Bağ-Kur emeklisi ocak zammı hesabı belli oldu! İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisi ve memur emeklisi maaş zammı

SSK ve Bağ-Kur emeklisi ocak zammı hesabı belli oldu! İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisi ve memur emeklisi maaş zammı

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret​ için geri sayım başladı. Aralık ayında hükümet, işçi ve işveren temsilcileri asgari ücreti belirlemek için komisyon kuracak. Kritik zam için uzman isimlerden de tahminler gelmeye başladı. İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin, enflasyon​ ve asgari ücret zammıyla ilgili çarpıcı tahminlerde bulundu. CNBC-e canlı yayınında konuşan Nilüfer Sezgin, asgari ücrete neden ara zam yapılmadığını açıkladı. Enflasyona dikkat çeken Sezgin, ocak​ ayında asgari ücrete yapılacak zam için de oran verdi.

ASGARİ ÜCRETE NEDEN ARA ZAM YAPILMADI?

Geçim sıkıntısı ve alım gücünün düşmesine rağmen asgari ücrete ara zam yapılmamasını değerlendiren Nilüfer Sezgin, "Asgari ücretin ikinci defa artırılmaması aslında enflasyonu düşürmek için yaptığımız ödünleşimlerden biri. Reel olarak gelirleri çok arttırmıyoruz ki bu harcamaya dönüşmesin ve enflasyonist olmasın. Sonuçta enflasyonu düşürmekten bahsediyorsak burada iç talebi sınırlı ve ılımlı tutuyor olmak bizim için en öncelikli, olmazsa olmaz konulardan bir tanesi. Bu da bir ödünleşimle oluyor" şeklinde konuştu.

'ORTALAMA ENFLASYON VE BÜYÜME TAHMİNİNE GÖRE ARTIŞ OLACAK'

Ortalama enflasyon ve büyüme tahminleri ışığında asgari ücrette zam oranını açıklayan Sezgin, şunları söyledi:

Asgari ücret zammı için ortalama enflasyon ve büyüme tahminlerine göre hesaplama yapan Nilüfer Sezgin, "Asgari ücrete gelecek sene ocak ayından itibaren geçerli olacak şekilde bir artırım olacak. Buradaki mesajlar, beklenen enflasyona göre olacağı yönünde. Beklenen enflasyon OVP'de yüzde 17'nin üzerinde belirlendi ama Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini daha düşüktü. Daha doğrusu 2025 için ara tahmini vardı. Yine enflasyon raporu yayınlandığında OVP’de bir miktar yukarı revize edebilirler. OVP'ye bir miktar yaklaştırabilirler diye düşünüyorum" diye konuştu.

Sezgin, "Dolayısıyla '20’ye yakın bir enflasyon beklentisini mi dikkate alacağız', o zaman soru bu. Yani asgari ücret bu kadar mı artacak? Benim görüşüm biraz daha sene sonuna doğru, biraz da ortalama enflasyonun dikkate alınabileceği. Hep de bir refah payı ifadesi oluyor. Dolayısıyla asgari ücret artışının 'ortalama enflasyon' ve 'büyüme tahmini' bir araya koyularak geleceğini tahmin ediyorum" dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN RAKAM VERDİ

Asgari ücrete yapılacak zam oranı​ için rakam veren Nilüfer Sezgin, "Benim açımdan yüzde 30 civarında bir rakam görmek çok şaşırtıcı olmaz. Bunun altında olursa enflasyon beklentilerini aşağı yönlü itebilir diye düşünüyorum. Yani olumlu anlamda itebilir. Enflasyon beklentilerini olumlu anlamda değiştirebilir. Daha yukarıda bir rakam görürsek o zaman enflasyon patikasına ilişkin beklentilerin gözden geçirilmesine ve belki biraz daha yukarı çekilmesine neden olabilir" ifadelerini kullandı.

"ENFLASYONDA BOZULMA İHTİMALİ VAR"

Asgari ücret artışının yanı sıra piyasada beklenen faiz artışının yeni yılda enflasyonda bozulmalara yol açabileceğini söyleyen Nilüfer Sezgin, ücret artışının en kritik konulardan biri olduğunu belirtti.

Yıl sonuna yaklaşırken faiz indirimlerinin gündeme geldiğine dikkat çeken Sezgin, "Merkez Bankası’nın son açıkladığı faiz kararı ile birlikte yayınladığı metinde de bir miktar sıkı duruşunu nötre çekmeye başladığının sinyalini almıştık. Sonrasında medyada birtakım haberler de yer aldı. İşte kasımda 5 baz puanlık indirim gündeme gelebilir şeklinde. Dolayısıyla bunlar biraz da faiz indiriminin bizim radarımıza girmeye başladığı bir döneme işaret ediyor" şeklinde konuştu.

Merkez Bankası'nın kasım ve aralık ayında sınırlı indirime gitmesinin asgari ücret ve enflasyonu etkileyebileceğini kaydeden Sezgin, "Yani enflasyon verilerinin düşük geldiğini ve böyle bir indirime imkan tanıdığını düşünelim, ocakta tekrar asgari ücret ile enflasyon rakamları etkilenebilir ve ocak ayında tekrardan enflasyonda bir bozulma görme olasılığımız var. O zaman ‘Merkez Bankası neden faiz indirdi’ konusu tartışılmaya başlayabilir" diyerek asgari ücretin önümüzdeki dönemin en kritik konularından biri olduğunu vurguladı.