Uzman isimden stokçuluk uyarısı! E-ticarette getirilen yurt dışı vergisi iç piyasayı hareketlendirecek

07 Ağustos 2024 10:21 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 10:21

Yurt dışından yapılan alışverişlerde uygulanan vergi oranlarında artış yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, yurt dışından getirilen eşyalar için belirlenen maktu vergi oranları değiştirildi. Bu değişiklikle birlikte, yurt dışı hızlı kargo alışveriş limiti 30 Euro’ya düşürüldü. İlaç cinsi alışverişte limit ise 1500 Euro oldu.

Yapılan bu değişikliklerin iç ve dış piyasayı nasıl etkileyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

Tgrthaber.com Özel Haberler Editörü Emir Yücel'e konuşan Tüketici Konfederasyonu Vergi ve Mali İşler Komisyon Başkanı Dr. Şakir Süloğlu, yapılan bu yeni düzenlemenin iç piyasaları hareketlendireceğini belirterek, esnafların stokçuluk yapmadan vatandaşların taleplerine karşılık vermesi gerektiğini ifade etti.

Dr. Süloğlu şu şekilde devam etti:

"ÜRÜNLERİN FİYATLARI DÜŞECEK"

Bu mal veya eşyaları halkın tüketiminde çokça kullandığı saf malzemeler olduğundan dolayı, yerli üreticilerimiz üretime hız verecek, istihdam artacak ve çok üretildiği için vatandaşın yurt içinde pahalı olarak görüp yurt dışından daha ucuz aldığı eşyaların fiyatları, yurt içinde üretim hızlandığından dolayı uygun bir fiyata geleceğini düşünüyorum.

Bu da halkın eğilimini yurt içi tedarikçilere yönlendirecektir. Tabii haliyle dövizlerimiz yurt dışına çıkmayacağı için cari açığa olumlu yönde faydası olacaktır. Tabii ki şirketlerimizin üretimi ve satışları arttıkça, karı da artacak. Dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da vergi gelirleri bu düzenlemeden dolayı artacaktır.

Yurt dışından gelen ürünlere yapılan ek gümrük vergisi sebebiyle, dışarıdan gelen mal ve eşyaların maliyetleri artacak. Dolayısıyla yurt dışından gelen ürünlere talep azalacak ve yurt içi tedarikçilerinden ihtiyaç karşılanacak.

2018 yılında Berat Albayrak Bey'in bakanlık yaptığı süreçte ülkemize 60 milyon ticari ürün girdi demişti. Bunların değeri de 20 milyar TL'yi aşmıştı. Şimdi 2024 yılındayız ve bu rakam yüzlerce milyar TL demektir.

"PİYASA DENETİMİ SIKI BİR ŞEKİLDE YAPILMALIDIR"

Yapılan yeni düzenleme ile birlikte, vatandaşların net bir şekilde yurt içindeki ürünlere talebi artacak. Ancak burada dikkat edilmesi gereken hususlar var.

Kesinlikle piyasa denetimi sıkı bir şekilde yapılmalıdır. Tüketicilerimizin mağdur olmamaları için, yurt içi firmalarımızın stokçuluk yapmamaları, fahiş fiyat uygulamamaları ve kalitesiz ml üretmemeleri gerekmektedir. Bunu da başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Tüketici Konfederasyonumuz ve ilgili STK'ların denetlemesi gerektiğine inanıyorum.

Eğer yurt içi tedarikçi firmalar talep arttı diye stokçuluk, fahiş fiyat uygulaması ve kalitesiz mal üretimi yönünde faaliyetler gerçekleştirirse ilk başta tüketici daha sonra da esnafın kendisi olumsuz etkilenir.

Tatil beldelerimizde lahmacunun 500 TL'ye satılması sonucunda vatandaşlarımız tatil rotasını başka taraflara çevirdi. Ve dolayısıyla oradaki esnafımız etkilendi.

Eğer denetimler sıkı bir şekilde yapılmazsa bu kararın sonucu da böyle olabilir.