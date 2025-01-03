Uzmanlar iddialı: ABD borsası 2025'te %20'lik yükseliş beklentisi

03 Ocak 2025 11:14 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 11:18

ABD borsasının 2025 yılında da %20'yi aşan kazançlar elde etmesi bekleniyor. Capital Economics stratejistleri, büyük teknoloji şirketlerinin ve yapay zeka alanındaki gelişmelerin borsa performansını destekleyeceğini öngörüyor. Bu, tarihindeki ikinci kez üst üste üç yıl boyunca bu büyüklükte kazanç sağlanması anlamına gelecek.

Borsalarda Noel rallisi bu yıl da hayal kırıklığına uğrattı

Borsalarda Noel rallisi bu yıl da hayal kırıklığına uğrattı

New York borsası Fed kararı sonrası sert düştü: 1974'ten bu yana bir ilk!

New York borsası Fed kararı sonrası sert düştü: 1974'ten bu yana bir ilk!

Capital Economics stratejistleri, ABD borsasının 2025 yılına da güçlü bir başlangıç yaparak %20’nin üzerinde kazanç elde edebileceğini öngörüyor. Eğer bu tahmin doğru çıkarsa, borsa tarihindeki ikinci kez üst üste üç yıl boyunca bu büyüklükte kazanç sağlanmış olacak. Son olarak 1990’ların sonundaki dot-com balonu döneminde S&P 500, 1997’de %31, 1998’de %27 ve 1999’da %20 oranında değer kazanmıştı.

2023 VE 2024 RAKAMLARI YÜZDE 20’NİN ÜZERİNDE

S&P 500, 2023’te yaklaşık %24, 2024’te ise %23 getiri sağladı. Capital Economics’in kıdemli piyasa ekonomisti Diana Iovanel, özellikle yapay zeka​ alanındaki gelişmelerin ABD borsasında büyük teknoloji şirketlerinin hisse senetlerini daha da yukarıya taşıyacağını belirtti. Bu durumun, borsa genelindeki kazançları artırarak genişlemesine neden olacağı düşünülüyor.

Iovanel, borsa değerlemelerinin hâlâ dot-com balonunun zirvesine göre düşük olduğunu ve bu durumun daha fazla artış potansiyeli sunduğunu vurguladı. Ayrıca, ABD ekonomisinin 2025’te büyük gelişmiş ekonomilerden daha iyi performans göstermeye devam etmesinin, kurumsal kazanç beklentilerini yükselteceği ifade ediliyor.

Bunun yanı sıra, Donald Trump’ın yeniden başkanlık yapmasının, özellikle ticaret politikaları nedeniyle ABD borsasını daha cazip hale getirebileceği de vurgulandı. Trump’ın uyguladığı ticaret politikalarının, ABD dışındaki borsaların beklentilerini sınırlayarak, Amerikan hisse senetlerine olan talebi artırması bekleniyor.