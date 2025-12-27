Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Uzun yıllardır bekliyordu: Yediemin depolarındaki varlıklar ekonomiye kazandırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle beraber yediemin depolarında bekleyen 17 bin 47 bin malın ekonomiye kazandırılması tamamlandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin açıklama yaparak bu depolarda artık uzun süre bekletilmesinin yapılmayacağını ve gerekli hallerde devir ve tesliminin yürütüleceğini belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Uzun yıllardır bekliyordu: Yediemin depolarındaki varlıklar ekonomiye kazandırıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.12.2025
saat ikonu 22:43
|
GÜNCELLEME:
27.12.2025
saat ikonu 22:43

Yediemin depolarında uzun yıllardır bekletilen mallarla ilgili harekete geçildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında atıl durumdaki 17 bin 47 ekonomik varlığın depolardan çıkarılarak ekonomiye kazandırıldığını açıkladı.

Uzun yıllardır bekliyordu: Yediemin depolarındaki varlıklar ekonomiye kazandırıldı

YEDİEMİN DEPOLARINDAN ÇIKARILARAK EKONOMİYE KAZANDIRILDI

7445 Sayılı Kanun ile İcra ve İflas Kanunu'na eklenen geçici 20'nci madde kapsamında yürütülen tasfiye sürecinde 5 bin 905'i taşınır, 11 bin 142'si taşıt olmak üzere atıl durumdaki 17 bin 47 ekonomik varlığın yediemin depolarından çıkarılarak tasfiye edildiğini ve ekonomiye kazandırıldığını bildiren Tunç, şunları kaydetti:

"Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan İcra ve İflas Kanunu'nun 88/a Maddesi Uyarınca Muhafazasına Gerek Kalmayan Malların Tasfiyesi Hakkında Yönetmelik ile haczi kalkmış, muhafazasına gerek kalmamış, yedieminde bekleyen mallara ilişkin tasfiye süreci, İcra ve İflas Kanunu'nun 88/a maddesi çerçevesinde genel, sürekli ve açık usullerle yeniden düzenlenmiştir. Bu yönetmelik sayesinde, yediemin depolarında bulunan ve hukuken muhafazasına ihtiyaç bulunmayan mallar, bundan sonraki süreçte kesintisiz şekilde tasfiye edilerek ekonomiye kazandırılabilecek, uygun olanlar satılacak, gerekli hallerde devir veya teslim işlemleri şeffaf ve denetlenebilir usullerle yürütülmeye devam edecektir. Hukuki güvenliği güçlendiren, kaynak israfını önleyen ve ekonomiye katkı sağlayan düzenlememizin hayırlı olmasını diliyorum."

Uzun yıllardır bekliyordu: Yediemin depolarındaki varlıklar ekonomiye kazandırıldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yediemin otoparkında hayrete düşüren görüntüler! 500 milyon liralık servet çürüyor
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.