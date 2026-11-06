Ziyaretin ardından Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta ile bir araya gelen heyet, bölgenin devam eden yatırımlarını, gelecek vizyonunu ve Yalova ekonomisine sağlayacağı katkıları değerlendirdi.

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HABERİN ÖZETİ Vahap Küçük'ten Avrasya OSB’ye kritik ziyaret Avrasya OSB, Kurucu Başkanı Vahap Küçük'ün ziyareti ve Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta ile gerçekleştirilen görüşmelerle bölgenin sanayi geleceğini ve ekonomik katkılarını değerlendirdi. Avrasya OSB Kurucu Başkanı Vahap Küçük, bölgedeki çalışmaları, altyapı yatırımlarını ve gelişim sürecini yerinde inceledi. Ziyaret kapsamında Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta ile bir araya gelindi. Görüşmelerde Avrasya OSB'nin mevcut yatırımları, gelecek vizyonu ve Yalova ekonomisine sağlayacağı katkılar değerlendirildi. Avrasya OSB'nin çevreye duyarlı ve yüksek katma değerli sanayi anlayışıyla çalıştığı vurgulandı. Bölgenin üretim kapasitesi, istihdam ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlaması hedefleniyor.

YALOVA’NIN SANAYİ GELECEĞİ MASAYA YATIRILDI

Avrasya OSB, sanayi yatırımları ve gelişim süreci kapsamında önemli bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Bölgenin Kurucu Başkanı ve LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, Avrasya OSB’yi ziyaret ederek devam eden çalışmalar, altyapı yatırımları ve bölgenin gelişim süreci hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen değerlendirmelerde, Avrasya OSB’nin mevcut durumu, devam eden altyapı çalışmaları ve önümüzdeki döneme ilişkin yatırım hedefleri ele alındı.

VALİ AHMET HAMDİ USTA’YA ZİYARET

Vahap Küçük ve Avrasya OSB yönetim ekibi, bölgedeki incelemelerin ardından Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta’yı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede Avrasya OSB’nin mevcut yatırımları, gelecek dönem hedefleri ve bölgenin Yalova’nın üretim kapasitesine, istihdamına ve ekonomik kalkınmasına sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

HEDEF: ÇEVREYE DUYARLI VE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ SANAYİ

Avrasya OSB yönetimi, çevreye duyarlı ve yüksek katma değerli üretimi esas alan sanayi anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı. Yalova’nın sanayi potansiyelini güçlendirmeyi ve bölge ekonomisine uzun vadeli katkı sağlamayı hedefleyen Avrasya OSB’nin, kamu-sanayi iş birliğini de öncelikleri arasında tuttuğu ifade edildi.

Avrasya OSB tarafından yapılan değerlendirmede, Kurucu Başkan Vahap Küçük’e ziyareti ve katkıları, Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta’ya ise misafirperverliği, yakın ilgisi ve sanayi yatırımlarına verdiği destek dolayısıyla teşekkür edildi.

Avrasya OSB’nin önümüzdeki süreçte de altyapı yatırımları ve gelişim çalışmalarıyla Yalova’nın üretim, istihdam ve ekonomik kalkınma hedeflerine katkı sunmaya devam etmesi bekleniyor.