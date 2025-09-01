Menü Kapat
29°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Vali Gül'den balıkçılık mesajı: 'Kurallara uymazsak altın yumurtlayan tavuğu kesmiş oluruz'

2025 - 2026 yılı balıkçılık av sezonu İstanbul'da da açıldı. Beykoz'daki sezon açılışına katılan İstanbul Valisi Davut Gül açıklamasında sürdürülebilir balıkçılık vurgusu yaptı.

Vali Gül’den balıkçılık mesajı: 'Kurallara uymazsak altın yumurtlayan tavuğu kesmiş oluruz'
'da 2025-2026 genel av sezonu, 1 Eylül itibarıyla başladı. 15 Nisan'da başlayan av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçılar yeni sezona "Vira Bismillah" diyerek ağlarını denize bıraktı. , Davut Gül ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar'ın katılımıyla Beykoz Poyrazköy Barınağı'nda gerçekleştirildi.

Vali Gül’den balıkçılık mesajı: 'Kurallara uymazsak altın yumurtlayan tavuğu kesmiş oluruz'

İSTANBUL'DA KAYITLI 2 BİN 1 BALIKÇI GEMİSİ VAR

661 kilometrelik kıyı uzunluğuna sahip İstanbul'un, Boğaz'dan geçen göçmen balıklar nedeniyle Türkiye'nin su ürünlerinde lokomotif illerinden biri olduğuna dikkat çekildi. Kentte kayıtlı toplam 2 bin 1 balıkçı gemisi bulunurken, 18 bin 77 balıkçı da Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılık Ruhsatı ile faaliyet gösteriyor. Avrupa'nın en büyük balık hali olan Gürpınar Su Ürünleri Hali ve gelişmiş lojistik altyapısıyla İstanbul, su ürünleri ticaretinde de merkezi konumda yer alıyor.

Vali Gül’den balıkçılık mesajı: 'Kurallara uymazsak altın yumurtlayan tavuğu kesmiş oluruz'

"KURALLARA UYMAZSAK ALTIN YUMURTLAYAN TAVUĞU KESMİŞ OLACAĞIZ"

Sezon açılışında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, sürdürülebilir balıkçılığın önemine dikkat çekti. Altın yumurtlayan tavuk benzetmesi yapan Gül, şu ifadeleri kullandı: " diyoruz ya. Hani bizim de içimizde hepimizin kitaplarını okudum. Şu yumurtlayan tavuk meselesi var. Altın yumurtlayan tavuk aslında balıkçılık sektörünü çok güzel anlatıyor. Biz kurallara uymazsak, kuralları uygulamazsak ya da kuralları herhangi bir sektörün söylediği gibi yaparsak altın yumurtlayan tavuğu kesmiş olacağız. O açıdan keşfedilmeyen hiçbir şey yok. Bilinmeyen hiçbir şey yok. Sorunların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kıymetli komisyonu başta olmak üzere Tarım Bakanlığımız, odalarımız, bu işin balıkçılıkla uğraşan esnaf arkadaşlarımız ile birlikte inşallah zaman içerisinde doğa imkan sağladığı müddetçe sorunlar birer birer çözülür. Ben bu vesileyle sezonun hepinize, İstanbul'umuza, Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Vali Gül’den balıkçılık mesajı: 'Kurallara uymazsak altın yumurtlayan tavuğu kesmiş oluruz'

Sezon açılışının ardından balıkçılar, gece yarısından itibaren "vira bismillah" diyerek ağlarını denize bıraktı. Denetimlerin 7/24 esasına göre yürütüldüğünü hatırlatan yetkililer, 1 Eylül 2024'ten bugüne kadar İstanbul genelinde 14 bin 269 denetim yapıldığını bildirdi. Bakanlık tarafından küçük ölçekli üreticilere ve kadın balıkçılara verilen desteklerin sürdüğü, 2025 yılında 1.428 balıkçı gemisine toplam 12 milyon 692 bin TL destekleme ödemesi yapıldığı kaydedildi.

