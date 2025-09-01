Av yasağı sona erdi balık sezonu başladı! Bu yıl hangi balık bol olacak?

1 Eylül itibarıyla 5 aydır devam eden av yasağı resmen bitti. Balıkçıların denize açılmasıyla tezgahların çeşit çeşit balıklarla süslenmesi bekleniyor.

2025-2026 av sezonu 15 Nisan'da başlayan av yasağının sona ermesiyle balıkçılar çeşitli noktalarda törenlerle ağlarını denize attı.



BU YIL HANGİ BALIKTA BOLLUK BEKLENİYOR?



Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre geçen yıl son 15 yılın en yüksek palamut avı gerçekleşti. Ancak bu sezon palamut ve torik avında düşüş beklenirken; hamsi ve istavritte üretim bolluğu öngörülüyor.

BAKAN YUMAKLI TÖRENE KATILDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen 2025-2026 Su Ürünleri Av Sezonu açılış programına katıldı. Bakan Yumaklı, burada bir konuşma yaptı.

Su ürünleri sektörünün gelişmesi ve risklere karşı dayanıklılığının artırılması için birçok projeyi, konuyu ve düzenlemeyi hayata geçirdiklerine işaret eden Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"Su ürünleri üretimini arttırmak için 19 milyar lira üretim desteği, 700 milyon lira küçük balıkçı desteği ve diğerleriyle toplam 51 milyar liralık destek bu sektöre aktarılmış oldu. Yine balıkçılarımızın finansman ihtiyacını karşılamak üzere 61 bin balıkçımıza ve üreticimize 50 milyarın üzerinde kredi, faiz indirimli şekilde sağlanmış oldu. 2024-2026 dönemi için Hazine destekli tarımsal kredi limitini 15 milyondan, 40 milyon liraya yükselttik."

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen 2025-2026 Su Ürünleri Av Sezonu açılış programına katıldı. Konuşmaların ardından denize balık bırakan Bakan Yumaklı ve beraberindekiler, "Vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçıları uğurladı.



MUĞLA'DA BALIK YAVRULARI DENİZE BIRAKILDI

Muğla'nın Milas ilçesinde, av yasağının sona ermesi dolayısıyla tören düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Güllük Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında gerçekleştirilen törende, kovalarla denize balık yavrusu bırakıldı.



TEKİRDAĞ'DA HAVAİ FİŞEKLİ KUTLAMA

Tekirdağ'da balıkçılar, balık avına dualarla uğurlandı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince av sezonunun açılışı dolayısıyla Kumbağ Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında tören düzenlendi. Edilen duanın ardından aileleri ile vedalaşan balıkçılar "vira bismillah" diyerek tekneleriyle Marmara Denizi'ne açıldı.

SAMSUN'DA AV SEZONU TÖRENLE AÇILDI



Samsun’da av sezonu için Canik ilçesinde bulunan balıkçı barınağında protokol üyelerinin katılımıyla tören düzenlendi. Açılış töreninde Samsun Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi horon gösterisi yaptı. Ardından havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. Protokol ve balıkçılar birlikte dua ederek bereketli bir sezon diledi.

Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, "Bu sene deniz iyi görünüyor. Umutluyuz. Devlete ve millete hayırlı olsun" dedi.