Tarım ve hayvancılıkta yeni dönem! Bakan Yumaklı duyurdu: Yıllık 200 bin hayvan yerli üreticiden karşılanacak

Ankara’nın Polatlı ilçesinde besi çiftliğini ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke hayvancılığına yönelik yeni projelerini açıkladı. Bakan Yumaklı, Güçlü Besi Güçlü Üretim Projesi kapsamında 2026’dan itibaren her yıl yaklaşık 200 bin baş hayvanın yerli üreticilerden karşılanacağını ve bunun ülke ekonomisine yaklaşık 8 milyar lira kazanç sağlayacağını açıkladı.

DİŞİ SPERMA KULLANIMINDA ÖNEMLİ ARTIŞ

Bakan Yumaklı, açıklamasında üç yıllık destekleme modeliyle damızlık materyal alanında kaydedilen ilerlemeye dikkat çekti. “Hedefimiz, dişi damızlık materyali ari işletmelerimizden temin etmekti. Sütçü ırklarda dişi sperma kullanım oranı şimdiden yüzde 25’e yükseldi. Bu, ülkemiz için oldukça umut verici bir gelişme” ifadelerini kullandı.

Süt üretiminde arz fazlasının mevcut olduğunu belirten Yumaklı, kırmızı ette ana hedefin yerli üretimi güçlendirmek ve ithalatı gündemden çıkarmak olduğunu söyledi. “Tedarik edilen hayvanların ülke genelindeki işletmelere daha adil dağıtılması, küçük üreticilere daha fazla pay verilmesi ve hayvancılığın sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi önceliğimiz. Bugün piyasada da bunun etkilerini görmeye başladık” dedi.

DESTEKLER YÜZDE 50 ARTIYOR

Süt ve besi bölgelerinde hayvancılık yapan üreticilere, Hayvancılık Yol Haritası kapsamında ekstra teşvikler verileceğini duyuran Yumaklı, belirlenen bölgelerde üretilen etçi ve kombine ırk buzağılara yüzde 50 daha fazla destek sağlanacağını açıkladı.

TİGEM İLE ANAÇ HAYVAN SAYISI ARTIYOR

Hayvancılıkta Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında Et ve Süt Kurumu’nun tedarik ettiği anaç hayvanların, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (TİGEM) Şanlıurfa ve Iğdır’daki damızlık merkezlerinde çoğaltıldığını vurgulayan Yumaklı, “TİGEM bünyesindeki kaliteli etçi ırk damızlıklarını üreticilerimize vermeye başladık. Üreticilerimiz artık ilk buzağılarına kavuşuyor” dedi.

SÜTÇÜ VE ETÇİ IRKLARIN MELEZLEŞTİRİLMESİ

Bakan, sütçü ırk popülasyonunda oluşan fazlalıktan etçi ırk yavru alınacağını ve yüksek damızlık niteliğe sahip sütçü ırkların “Gen Bankası” olarak korunduğunu belirtti. Soy kütüğüne kayıtlı olmayan yaklaşık 1 milyon dişi sütçü ırk sığırın etçi ırklarla melezleneceğini açıklayan Yumaklı, bu sayede daha fazla kaliteli et üreten hayvanlar elde edileceğini ve üreticilerin gelirinin artacağını ifade etti.

Yumaklı sözlerini şöyle tamamladı: “Bu proje zorunlu değil; üreticilerin talebine bağlı olarak uygulanacak. 2026’dan itibaren her yıl ortalama 200 bin baş hayvanı yerli üreticilerimizden temin edeceğiz ve ülkeye kazandıracağı ekonomik değer yaklaşık 8 milyar lira olacak.”