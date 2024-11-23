Vatandaş borcunu ödeyemiyor: Taşıt, konut ve ihtiyaç kredilerinde kırmızı alarm!

23 Kasım 2024 09:57 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 09:59

Vatandaşların kredi borçları hızla artarken takibe düşen borç sayısı da endişe veriyor. Sıfır otomobil kampanyalarının etkisiyle taşıt kredilerindeki artış dikkat çekerken, ihtiyaç ve konut kredilerinden kredi kartı borçlarına kadar birçok alanda borç yükü büyüyor. İşte ihtiyaç kredisi, taşıt, konut kredisi ve kredi kartı borçlarında gelinen kritik eşik ve detaylar…

Asgari ücret​, emekli zammı​ ve memur maaş zammı görüşmeleri yaklaşırken, vatandaşların ekonomik sıkıntıları daha görünür hale geliyor. Alım gücündeki erime ve borç yükü, kredi ve kredi kartı borçlarındaki artışla daha da belirginleşti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri, bu alandaki kritik tabloyu gözler önüne serdi.

KONUT KREDİLERİNDE SINIRLI ARTIŞ

BDDK verilerine göre, konut kredilerinde takibe düşme oranı senenin başında %0,11 seviyesindeyken, 15 Kasım itibarıyla %0,14’e çıktı. Artış sınırlı görünse de alım gücündeki gerileme, vatandaşların ödemesini zorluyor.

TAŞIT KREDİLERİNDE ÇİFT HANELİ SIÇRAMA

Taşıt kredilerinde durum daha ciddi diyebiliriz. Yılın başında %0,15 olan takibe düşme oranı, Kasım ayı ortasında %0,31’e yükseldi. Toplam kredi hacmi 95 milyar TL’den 74 milyar TL’ye düşmesine rağmen, takibe düşen kredi miktarı 142 milyon TL’den 227 milyon TL’ye çıktı. Bu artış, taşıt kredilerinde ödeme zorluklarının hızla büyüdüğüne işaret ediyor. Buna karşın, Türkiye otomotiv pazarı rekor satışlara hazırlanıyor. 2024’ün ilk 10 ayında 947 bin adedi aşan otomobil ve hafif ticari araç satışlarının, yıl sonunda 1 milyon 250 bin adede ulaşması bekleniyor.

İHTİYAÇ KREDİLERİNDE ENDİŞE VERİCİ ARTIŞ

Ödeme zorluğu en çok ihtiyaç kredilerinde kendini gösteriyor. Yılbaşından bu yana ihtiyaç kredilerinde %35 oranında artış kaydedilirken, takibe düşme oranı %68’lik ciddi bir sıçrama yaptı. Yılbaşında %3 olan bu oran, 15 Kasım haftasında %3,73’e yükseldi. Yalnızca bir haftalık dönemde takibe düşen kredi tutarı %3,5 artarak 1 milyar 674 milyon TL'ye ulaştı.

KREDİ KARTI BORÇLARI ZİRVE YAPTI

Kredi kartlarındaki harcamalar da yıl başından bu yana %43 artışla 1 trilyon 676 milyar TL’ye çıktı. Ancak asıl dikkat çeken, takibe düşen borçlardaki büyük artış oldu. Yılın başında 16 milyar TL seviyesindeki takibe düşen borçlar, %202 oranında artışla 48 milyar 484 milyon TL’ye ulaştı. Takip oranı ise %1,37’den %2,89’a yükseldi. Yalnızca 1 haftada takibe düşen borçlarda %3,48’lik bir artış yaşandı.