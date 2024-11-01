BDDK açıkladı! Kredi, kredi kartı ve mevduatlar arttı
Editör: İrem Çınar / Kaynak: tgrthaber.com
01 Kasım 2024 17:14 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 17:15
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yayınladığı istatistiklere göre; kredi, kredi kartı ve mevduatlar arttı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayınladığı istatistiklere göre; geçtiğimiz hafta krediler 14 trilyon 920,4 milyar TL'den 15 trilyon 43,4 milyar TL'ye, mevduat 17 trilyon 952,9 milyar TL'den 18 trilyon 19,2 milyar TL'ye yükseldi.
Tüketici kredileri 1 trilyon 848,6 milyar TL'den 1 trilyon 870,7 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları ise 1 trilyon 602,1 milyar TL'den 1 trilyon 631,5 milyar TL'ye çıktı.
Takipteki alacaklar ise 265,9 milyar TL'den 267,8 milyar TL'ye yükseldi.
Kaynak: tgrthaber.com