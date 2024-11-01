BDDK açıkladı! Kredi, kredi kartı ve mevduatlar arttı

01 Kasım 2024 17:14 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 17:15

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yayınladığı istatistiklere göre; kredi, kredi kartı ve mevduatlar arttı.

Türkiye'nin en zengin 20 şehri belli oldu! Metropollerin zirvede olduğu liste yenilendi

Türkiye'nin en zengin 20 şehri belli oldu! Metropollerin zirvede olduğu liste yenilendi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayınladığı istatistiklere göre; geçtiğimiz hafta krediler 14 trilyon 920,4 milyar TL'den 15 trilyon 43,4 milyar TL'ye, mevduat​ 17 trilyon 952,9 milyar TL'den 18 trilyon 19,2 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 848,6 milyar TL'den 1 trilyon 870,7 milyar TL'ye, bireysel kredi​ kartları ise 1 trilyon 602,1 milyar TL'den 1 trilyon 631,5 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 265,9 milyar TL'den 267,8 milyar TL'ye yükseldi.