Vatandaşın asgari ücret beklentisi belli oldu! İşte tgrthaber.com saha araştırmasının detayları…

12 Aralık 2024 11:39 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 16:08

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 10 Aralık tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirdi. Milyonların beklediği asgari ücret için ilk toplantıda rakam konuşulmadığı belirtildi. Komisyonun ikinci toplantısı ise 16 Aralık tarihinde gerçekleşecek. "tgrthaber.com", saha araştırması yaparak, vatandaşlara; ‘Asgari ücrete ne kadar zam gelmelidir?’ Sorusunu yöneltti. İşte vatandaşın asgari ücret için beklentisi…

Asgari ücret için uzman isimden bomba kulis! İlk rakamlar 16 Aralık'ta masada: Cumhurbaşkanı devreye girerse o oran uzak değil

Asgari ücret için uzman isimden bomba kulis! İlk rakamlar 16 Aralık'ta masada: Cumhurbaşkanı devreye girerse o oran uzak değil

Asgari ücret zammı için AK Parti'den son kulis bilgisi! Erdoğan ve Mehmet Şimşek'i bu rakama ikna etmeye çalışıyorlar

Asgari ücret zammı için AK Parti'den son kulis bilgisi! Erdoğan ve Mehmet Şimşek'i bu rakama ikna etmeye çalışıyorlar

Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte asgari ücrete gelecek zam oranı​ da oldukça gündemde. Milyonları etkileyecek asgari ücret​ rakamı için çeşitli oranlar konuşulmaya başlandı. Özellikle MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı'nın; 'Bana göre yüzde 25'in üzerinde bir asgari ücret artışı doğru değil' ifadesi oldukça tepki çekti. Tgrthaber.com da vatandaşın asgari ücret beklentisini araştırdı.

Milyonları yakından ilgilendiren asgari ücrete gelecek zam oranı için görüşmeler 10 Aralık'ta başladı. İlk toplantıdan sonra yapılan açıklamada, herhangi bir rakam konuşulmadığı ve ikinci toplantıda daha detaylı görüşme yapacakları ifade edildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı ise 16 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

UZMAN İSİMLER VE MUHALEFET BEKLENTİLERİNİ AÇIKLADI

Hükümet kanadından asgari ücretle ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama gelmezken, Ana muhalefet Genel Başkanı Özgür Özel; Asgari ücretin en az 30 bin TL olması gerektiğini savundu. Ekonomi alanında uzman isimlerin genel görüşü ise asgari ücrete yapılacak zam oranının yüzde 35 olacağı yönünde.

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı da katıldığı bir programda asgari ücrete yapılacak zam oranının yüzde 25'ten fazla olmaması gerektiğini savundu.

VATANDAŞLAR EN AZ YÜZDE 35 BEKLİYOR!

Tgrthaber.com olarak vatandaşların asgari ücret beklentisini araştırdık. Areda Araştırma Şirketi'nin saha çalışması sonrasında ortaya çıkan rakamlar belli oldu.

Türkiye genelinde 4.539 kişinin katıldığı araştırmanın detayları şu şekilde oldu;

Ankete katılan vatandaşların %75 ve üzerinin beklentisi yüzde 35.6 zam yapılması yönünde oldu.

%25-%50 arasında olan vatandaşların beklentisi ise yüzde 40 artış beklediğini ifade etti.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete ilişkin muhtemel senaryolar şöyle;