Vatandaşın cebindeki bozuk para miktarı belli oldu! 25 kuruş üretimi durdu, en çok 1 TL var

16 Temmuz 2024 16:24 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 16:29

Borsada tüm zamanların rekoru! Bist 100 endeksinden en çok kazandıran belli oldu

Borsada tüm zamanların rekoru! Bist 100 endeksinden en çok kazandıran belli oldu

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Türkiye’nin madeni para karnesini ortaya çıkardı. Yılın ilk altı ayında tedavüle giren bozuk para miktarı 432 milyon 895 bin 107 adet olurken paraların piyasa değeri 699 milyon 197 bin 945 lira olarak hesaplandı.

25 KURUŞLAR İLK ALTI AYDA DOLAŞIMA SOKULMADI

Altı aylık dönemde 77 milyon 908 bin 607 adet 5 lira, 280 milyon 800 bin adet 1 lira, 54 milyon 94 bin 500 adet 50 kuruş, 16 milyon 602 bin adet 10 kuruş, 2 milyon 814 bin adet 5 kuruş ve 676 bin adet 1 kuruş dolaşıma girdi.

Türkiye’de en çok tedavüle verilen bozuk para 1 lira oldu. 6 aylık süreçte 25 kuruş üretimi askıya alınırken bu paralar dolaşıma girmedi.

EN FAZLA 1 LİRA VAR

TL'den "yeni" ibaresi kaldırıldıktan sonra 1 Ocak 2009'dan bu yana tedavüle sokulan madeni paralarla ilgili rakamlar da belli oldu. 2009 yılından bu yana vatandaşın cebinde 4 milyar 4 milyon 815 bin 610 adetle en fazla 1 lira girdi.

Geçen yılın aralık ayında hatıra parası olarak Darphane tarafından tedavüle çıkarılan ve haziran ayında tedavüle çıkarılmasına ilişkin tebliğ yayımlanan 5 liraların sayısı ise 99 milyon 689 bin 807 ile piyasadaki en az bulunan bozuk para oldu.

KİŞİ BAŞINA 148 ADET MADENİ PARA DÜŞÜYOR

2009'dan bu yana cepte taşınan bozuk para miktarı 12 milyar 640 milyon 75 bin 976'ya yükselirken, nüfusu yaklaşık 85,3 milyon olan Türkiye'de kişi başına ortalama 148 adet bozuk para düşüyor.