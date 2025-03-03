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 | Kübra Çelepi

Vatandaşın kredi borç yükü arttı! Yasal takipte patlama

BDDK verilerine göre, 2024 Şubat ile 2025 Şubat arasında tüketici kredileri 530 milyar 828 milyon TL artış gösterdi. 2025 Şubat ayında toplam tüketici kredileri 2 trilyon 92 milyar TL’ye ulaştı, bireysel kredi kartı borcu ise 1 trilyon 875 milyar TL. Yasal takibe alınan borç miktarı iki ayda 328 milyar TL. En büyük artış ihtiyaç kredilerinde gerçekleşti ve toplam 1 trilyon 492 milyar TL oldu, ardından konut kredisi geliyor.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.03.2025
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
03.03.2025
saat ikonu 15:15

BDDK'nın 21 Şubat 2025 haftalık verilerine göre, tüketici kredileri 2 trilyon 92 milyara TL'ye ulaşırken bireysel kredi kartlarında borç 1 trilyon 875 milyar TL oldu. Vatandaşın kredi borcu yükseldi.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDEKİ ARTIŞ

2024 Şubat ayından 2025 Şubat ayına kadar tüketici kredileri toplamda 530 milyar 828 milyon TL arttı. 21 Şubat haftası itibarıyla tüketici kredileri 2 trilyon 92 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde, bireysel kredi kartlarındaki borç 1 trilyon 875 milyar TL olarak kaydedildi.

YASAL TAKİBE ALINAN KREDİ BORÇLARI

Yılbaşından itibaren iki ayda, kredi borçları toplamda 328 milyar 754 milyon TL’lik tutarda yasal takibe alındı.

Kredi türlerine göre dağılım şöyle;

  • İhtiyaç Kredileri: En büyük artış payı 1 trilyon 492 milyar TL
  • Konut Kredileri: İkinci sırada 531 milyar TL

BATIK KREDİ MİKTARI 69 MİLYAR TL’Yİ AŞTI

Takipteki alacaklar arasında, tüketici kredilerinde batık kredi miktarı 69 milyar TL’yi aşarken, bireysel kredi kartlarında bu miktar 68 milyar 902 milyon TL oldu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Batik kredi nedir?
Batık kredi, borçlu tarafından ödenmeyen veya ödenme ihtimali giderek imkansıza yaklaşan kredileri tanımlayan bir terimdir
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