Vedat Işıkhan açıkladı! 2 milyon iş yerine 13 milyon sigortalı için destek verildi

25 Ocak 2025 15:56 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 16:01

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajında, sigortalılar için sağlanan destek miktarını paylaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kayıtlı istihdamı artırdıklarını belirterek; kadınlar​, gençler​ ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamını artırdıklarını, araştırma geliştirme faaliyetlerini desteklediklerini, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azalttıklarını, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini desteklediklerini bildirdi.

"2 MİLYON İŞ YERİNE İSTİHDAM DESTEĞİ SAĞLADIK"

Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

İstihdam ve üretimle güçlenen Türkiye için çalışıyoruz. 2024 yılında uyguladığımız 15 farklı istihdam teşviki ile 2 milyon iş yerine 13 milyon sigortalı için destek sağladık.