Ekonomi
Avatar
Editor
 Banu İriç

Vergi borçlarına 72 ay taksit desteği! TBMM’de kritik teklif görüşmeleri başladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlandı. Teklifle birlikte vergi ve kamu borçlarında azami taksit süresinin 36 aydan 72 aya çıkarılması, teminatsız tecil sınırının ise 1 milyon liraya yükseltilmesi planlanıyor.

GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 21:41
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 22:09

Vergi teşviki ile ilgili hükümleri içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.
Teklif, vergi ve diğer kamu borçlarının taksit süresini mevcut 36 aydan 72 aya çıkarıyor.
Teminat almaksızın tecil edilecek borç tutarı 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltiliyor.
Düzenlemenin amacı, kalıcı döviz girişini sağlamak, uluslararası yatırımcıları teşvik etmek, finansal derinliği artırmak ve Türkiye'yi bölgesel bir güç haline getirmek olarak belirtildi.
Teklifin ana omurgasının üretim ve ihracat olduğu ifade edildi.
TBMM KOMİSYONU'NDA GÖRÜŞÜLDÜ

Muş, görüşmelere başlamadan önce muhalefet milletvekillerinin talebi üzerine usul tartışması açtı.

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, teklif hazırlanırken görüşlerine başvurulmadığını belirtti.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, kanun tekliflerinin daha sağlıklı bir şekilde çıkması için komisyonda daha kapsamlı bir şekilde müzakere edilmesini istedi.

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, kanun tekliflerinin sunulduktan çok kısa süre sonra komisyona geldiğini, muhalefet partilerinin tekliflerin görüşmelerine yeterince hazırlanamadığını söyledi.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, teklif üzerinde komisyondaki çalışmaların son haline TBMM Genel Kurulunda karar verildiğini, muhalefet milletvekillerinin de bilgilendirildiğini belirtti.

VERGİ BORÇLARINA 72 AY TAKSİT

Teklife göre, vergi ve diğer kamu borçları azami taksit süresi 72 aya çıkarılacak. Teminat aranmaksızın tescil edilebilecek borç tutarı bir milyon liraya yükseltilecek. Veraset yoluyla mal intikallerinde vergi oranının yüzde 1 olarak uygulanması öngörülüyor. Teknogirişim şirketi çalışanlarına verilen pay senetlerindeki vergi istisnası sınırı yıllık brüt ücretin bir katından iki katına çıkarılacak.
Türkiye’ye yeni yerleşen ve son 3 yılda Türkiye’de mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerin, yurt dışından elde ettikleri kazanç ve iratları 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna olacak. Nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan personelin ücretlerine yönelik yeni bir vergi istisnası getirildi. Buna göre, nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin üç katını aşmayan kısmı (İstanbul Finans Merkezi’ndeki merkezler için beş katı) gelir vergisinden müstesna tutularak toplamda brüt asgari ücretin 4 ve 6 katına kadar bir vergi avantajı sağlanıyor.

Türkiye’nin nitelikli hizmet ihracatını artırmak ve uluslararası firmalar için bölgesel bir merkez olmasını sağlamak amacıyla "Nitelikli Hizmet Merkezi" tanımı yapıldı. En az üç ülkede faaliyeti olan ve yıllık hasılatının yüzde 80’ini yurt dışındaki ilişkili şirketlerden elde eden sermaye şirketlerine bu statü verilerek; finansal danışmanlık, stratejik yönetim ve teknoloji danışmanlığı gibi üst düzey hizmetlerin Türkiye’den koordine edilmesi hedefleniyor.
Transit ticaret ve nitelikli hizmet faaliyetlerinden elde edilen kazançlara yönelik vergi indirimlerinin kapsamı genişletildi. Yurt dışından alınan malın Türkiye’ye getirilmeden satılması (transit ticaret) ile nitelikli hizmet merkezlerinin kazançlarına yönelik indirim oranı yüzde 95 olarak (İstanbul Finans Merkezi’ndeki katılımcılar için yüzde 100) belirlendi.
Transit ticaret, nitelikli hizmet merkezleri ve İstanbul Finans Merkezi kapsamında sağlanan kazanç indirimlerinin, "Yurt İçi Asgari Kurumlar Vergisi" hesaplamasında matrahtan düşülmesine imkan tanınıyor.
Vergiye gönüllü uyumu artırmak amacıyla gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında veya yurt içinde olup kayıt dışı kalmış varlıklarını milli ekonomiye kazandırmaları teşvik ediliyor.

VERGİ VE KAMU BORÇLARINA DÜZENLEME

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, düzenlemeyle ilgili bilgiler paylaştı.

Kanun teklifinin önemli başlıklarından birinin kamu borçlarının taksitlendirilmesine ilişkin düzenleme olduğunu vurgulayan Gülsoy, "Vergi ve diğer kamu borçlarıyla ilgili mükelleflerimize önemli kolaylıklar sağlıyoruz. Mevcut durumda 36 ay olan azami taksit süresini 72 aya çıkartıyoruz. Teminat almaksızın tecil edilecek borç tutarını ise 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltiyoruz." diye konuştu.

Gülsoy, düzenlemeyle Türkiye'ye kalıcı döviz girişini sağlamayı, uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye yerleşmesini teşvik etmeyi, finansal derinliği artırmayı ve Türkiye'yi bölgesel bir güç haline getirmeyi hedeflediklerini kaydederek, "Bu düzenleme, ülkemizin ekonomik canlılığını artıracak, finansal sisteme yeni kaynak girişini destekleyecek ve yatırım ortamını daha cazip hale getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Düzenlemeyle Türkiye'nin hizmet ihracatında bir üst lige çıkacağını belirten Gülsoy, bu teklifin ana omurgasının üretim ve ihracat olduğunu söyledi.

Komisyonda, Gülsoy'un konuşmasının ardından teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

