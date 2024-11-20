Vergi borcu olanlar dikkat! Bakanlık peşine düştü: Hisse senetlerini, kripto paraları satıp borcunu alıyor

20 Kasım 2024 09:36 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 09:55

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi borçlarının tahsilatında yeni bir adım atarak yatırım hesaplarına haciz işlemleri uygulamaya başladı. Bu süreçte, bazı mükelleflerin hisse senetleri ve kripto varlıkları satışa çıkarılarak elde edilen gelirlerin vergi borçlarına karşılık kullanıldığı öğrenildi.

Bakanlık açıkladı: POS cihazı ile yapılması zorunlu olacak! Yarından itibaren yürürlükte

Bakanlık açıkladı: POS cihazı ile yapılması zorunlu olacak! Yarından itibaren yürürlükte

Vergilendirilmeyen alan kalmayacak şekilde atılan adımların bir parçası olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi tahsilatında hız kazandıran yeni yöntemler uygulamaya başladı. E-Haciz uygulamasının kapsamını genişleten Bakanlık, kişilerin yatırım hesaplarına da haciz koymaya başladı. Vergi borcu bulunan mükelleflerin hisse senetlerini satarak alacak tahsilatı gerçekleştiren Maliye, tahsilat süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor.

KRİPTO PARALARA DA EL KOYULABİLİR

Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre, vergi borçlularına gönderilen ödeme emirlerinde "Borcunuzun, menkul ve gayrimenkul mallarınızla her türlü hak ve alacaklarınız haczedilerek paraya çevrilmek suretiyle tahsil edileceği tebliğ edilir" ifadesi yer alıyor. Ancak geçmişte ağırlıklı olarak mevduat hesaplarına e-haciz uygulanırken, artık yatırım hesaplarına da bloke konuluyor. Uzmanlar, bu nedenle mükelleflerin düzenli olarak Dijital Vergi Dairesi’nden borç durumlarını kontrol etmeleri gerektiği konusunda uyarıyor.

Avukat Ragıp Şengül, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre kamu alacağı için Maliye’nin kişinin taşınmazları, araçları ve diğer tüm malvarlıklarına haciz koyabileceğini belirtti. Şengül, "Maliye, vergi tahsilatında işi çok sıkı tutuyor. Özellikle e-haciz yöntemiyle tahsilat çok hızlı gerçekleşiyor. Artık yatırım hesaplarına da sıklıkla bloke konuluyor" dedi. Ayrıca, icra müdürlüklerinin kripto varlıklar üzerinde haciz uygulamasına geçtiğini, Maliye’nin ise bu konuda henüz bir adım atmadığını fakat hukuken bir engel olmadığını ifade etti.

TAHSİLAT SÜRECİ HIZLANDI

Ödeme emri tebliğinden itibaren mükelleflerin 15 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor. İtiraz edilmezse 16’ncı günden itibaren tahsilat başlatılıyor. Şengül, geçmişte bu sürecin birkaç ay sürdüğünü ancak artık çok daha hızlı bir şekilde işlediğini belirterek, vatandaşların kendilerine gönderilen tebligatları dikkatlice takip etmelerinin önemine vurgu yaptı.