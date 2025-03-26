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 | İrem Çınar

Vergi müfettişlerinden TBMM'ye çağrı! "Haklı talebimizden asla vazgeçmeyeceğiz"

Vergi Müfettişleri Derneği, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen kanun teklifiyle ilgili eleştirilere sert bir şekilde karşılık verdi. Yapılan açıklamada, merkezi denetim elemanlarının hak ettikleri iyileştirmelerin engellenmemesi gerektiği ifade edilerek, "Devletin en kritik kadroları incitilmemelidir" uyarısında bulunuldu.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 14:04
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 14:04

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda görüşülen 199 sıra numaralı kanun teklifine yönelik eleştiriler artarken, bu tepkiler arasında Vergi Müfettişleri Derneği de yer aldı. Dernek, sendika ve çeşitli meslek gruplarından gelen eleştirilerin ardından, özellikle denetim elemanları ve kariyer uzmanlarının maaş artışlarının engellenmeye çalışılmasını kamu yararına zarar verecek bir adım olarak nitelendirdi.

"YAPTIĞIMIZ İŞİN CİDDİYETİ ORTADADIR"

Vergi Müfettişleri Derneği, kamuoyuna yaptığı açıklamada, merkezi denetim elemanlarının kamu görevindeki kritik rollerine dikkat çekti. Dernek, açıklamasında, "Yaptığımız işin ciddiyeti ve mali sorumluluklarımız ortadadır. Ancak hak ettiğimiz ücret düzenlemelerinin sürekli ertelenmesi, çalışma motivasyonumuzu olumsuz etkilemektedir" ifadelerine yer verdi. Vergi müfettişlerinin devletin gelirlerinin korunmasındaki kritik rolünü vurgulayan dernek, denetim elemanlarının özverili çalışmalarının göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

KAMU DENETİMİNİ ZAYIFLATAN DÜZENLEME

Dernek, söz konusu yasa teklifinin birkaç kez geri çekilme girişimine rağmen, hâlâ gerçeklerden uzak itirazlarla devam ettiğini savundu. Bu durumun yalnızca vergi müfettişlerini değil, aynı zamanda kamu denetiminin etkinliğini de zayıflattığını ifade eden dernek, yapılan düzenlemenin kamu yararına uygun olmadığını ileri sürdü. Açıklamada, "Bu durum sadece bizleri değil, kamu denetiminin etkinliğini de zayıflatmaktadır" şeklinde bir uyarı da yer aldı.

"MAAŞ DENGESİZLİĞİ ÇALIŞMA BARIŞINI ZEDELİYOR"

Vergi Müfettişleri Derneği, maaş dengesizliklerinin giderilmesini talep etti. Açıklamada, "Siyasi karar alıcıların, denetim elemanlarının devlete sağladığı katkıyı göz ardı etmemesi gerekiyor. Taleplerimizin karşılanmaması, personel üzerinde ciddi motivasyon ve güven kaybına yol açacaktır" denildi. Vergi müfettişleri, kamu maliyesinin düzgün işleyebilmesi için verdikleri mücadelenin görünür olmasının önemini vurgulayarak, taleplerinin karşılanmaması durumunda büyük bir güven bunalımına yol açılacağına dikkat çekti.

DERNEK, TALEPLERİNDEN VAZGEÇMEYECEK

Vergi Müfettişleri Derneği, taleplerinden asla vazgeçmeyeceklerini belirterek, yasa teklifinin gerçek dışı gerekçelerle geri çekilmemesi için yetkililere çağrıda bulundu. Dernek, kamu denetiminin güçlü bir şekilde devam edebilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğinin altını çizdi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Vergi müfettişi nasıl atanır?
Giriş sınavında başarılı olan adaylar Bakan onayı ile Vergi Müfettiş Yardımcılığına atanırlar. Vergi Müfettiş Yardımcılığına atananlar, Başkanlık emrinde temel eğitime tabi tutulur. Vergi Müfettiş Yardımcılığına atananlar en az üç ay olmak üzere temel eğitime tabi tutulur.
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#Ekonomi
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