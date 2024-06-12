Vergi usul Kanunu'nda değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

12 Haziran 2024 09:20 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 09:21

Dolar fiyatı bir ileri bir geri! Döviz kurları 12 Haziran'da da durağan başladı

Dolar fiyatı bir ileri bir geri! Döviz kurları 12 Haziran'da da durağan başladı

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

YENİ ALINAN KARARLAR BELLİ OLDU

Yeni alınan karara göre, 6361 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren finansman ve tasarruf finansman şirketleri ile 6493 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşları; Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’ne (BSMV) tâbi işlemleri için dekont, BSMV’ye tabi olan işlemleri dışında kalan KDV'ye tâbi teslim ve hizmetleri için fatura düzenleyecek.

Detaylar şu şekilde:

Ödeme ve elektronik para kuruluşları ise, faaliyetlerine göre bir, üç, altı ay veya bir yıl gibi belirli hesap devreleri itibariyle, devre sonlarında düzenlenen hesap bildirim cetveli (ekstre) ile bildirilmesi mutad olan BSMV’ye tabi işlemleri için dekont yerine aynı bilgileri taşımak şartı ile hesap bildirim cetveli (ekstre) düzenleyebilecekler.

Tebliğin tasarruf finansman şirketlerine ilişkin hükümleri bu tebliğin yayımını izleyen ayın başında, ödeme ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin hükümleri 1/1/2025 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.