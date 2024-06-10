Vize ücretleri yükseliyor! Zamlı tarife öncesi randevu sıkıntısı

10 Haziran 2024 05:08 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 05:28

Vize ücretlerine yarından itibaren zam gelmesi bekleniyor. Yaklaşık 90 Euro olması beklenen vize ücretlerinin yanı sıra randevu yoğunluğundan sıra bulamayanlar yüksek ücret ödeyeceği için endişeli.

Bahar mevsiminin gelmesiyle beraber resmi tatiller de fırsat bilinerek seyahat etmek isteyenler planlarını yapmaya başladı. Ancak vize almak isteyenler büyükelçiliklerde sıkıntı yaşıyor.

11 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Almanya ile Avrupa Birliği ülkeleri 11 Haziran'da Türklere vize ücretine zam yapıyor. Vize ücreti 90 Euro olacak.

Alman Büyükelçiliği, "Vize randevusu 7 ayı bulabilir. Buna göre hesap edin. Listeye önceden adını yazdırmayan randevu da alamaz“ açıklaması yaptı.

Sözcü'de yer alan habere göre tüm AB ülkeleri için geçerli olacak vizeye zammın 11 Haziran 2024‘te başlayacağının belirtildiği açıklamada, "Türkiye’deki temsilciliklerimizde uzun randevu bekleme süreleri ve vize başvurularının uzun inceleme süreleri dikkate alınmalıdır. Bu süre bir ayla yedi (7 ay) ay arasında değişebilmektedir. Lütfen seyahat planınızı buna göre yapınız“ deniliyor.

Açıklamada, önemli bir uyarıda da bulunuldu:

"Vize başvurusu için öncelikle başkonsolosluklar ya da elçiliğin bekleme listesine kayıt yaptırmanız çok önemli. Vize randevuları bu başvurulardaki kronolojik (tarihi) sıraya göre değerlendirmeye alınacaktır. Eğer bu listeye yazılmakta gecikirseniz, vize randevu talebiniz dikkate alınmayabilir ya da planladığınız geziden sonraki bir tarihe randevu verilebilir."