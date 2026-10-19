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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 13:50
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 13:50

Volkswagen'den 660 bin çalışanına 'sıfır zam' şoku

Tarihinin en büyük yapılanma sürecinden geçen Alman otomotiv devi Volkswagen (VW) Grubu, kriz tedbirlerini artırıyor. Şirket yönetiminin dünya genelindeki yaklaşık 660 bin çalışanının maaşlarına 2030 yılına kadar zam yapmamayı planladığı açıklandı. Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall karara sert tepki göstererek direniş sinyali verdi.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Volkswagen'den 660 bin çalışanına 'sıfır zam' şoku
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 13:50
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 13:50

'nın en büyük sendikası IG Metall, Alman üreticisi (VW) Grubu’nun küresel çaptaki yaklaşık 660 bin çalışanını ilgilendiren çarpıcı bir kararı duyurdu.

IG Metall tarafından yapılan açıklamada, Volkswagen Avrupa ve Dünya Genel İşyeri Konseyinin işçilere gönderdiği mesaja yer verildi. Mesajda, şirket yönetiminin insan kaynakları yöneticilerine mevcut toplu sözleşme ücret seviyelerini koruma ve tüm maaş artışlarını askıya alma talimatı verdiği belirtildi.

Sendika, ekim başından itibaren yürürlüğe girdiği aktarılan bu direktif nedeniyle çalışanların 2030'a kadar sürecek "sıfır zam" politikası kapsamında en az yüzde 10'luk bir satın alma gücü kaybıyla karşı karşıya kalacağını vurguladı.

İŞÇİ TEMSİLCİLERİNDEN SERT DİRENİŞ SİNYALİ

Volkswagen yönetiminin bu adımını "gerçek dışı" olarak nitelendiren sendika, karara karşı sert direniş göstereceğini duyurdu.

IG Metall yetkilileri, otomotiv ve metal sektörlerindeki yapısal krizlerin ücret kesintileriyle çözülemeyeceğini, personel maliyetlerinin toplam satış maliyetleri içinde düşük bir paya sahip olduğunu ifade etti.

  • Toplam İstihdam: VW Grubu dünya genelinde 660 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor.
  • Almanya Kadrosu: Almanya genelinde yaklaşık 275 bin çalışanı bulunan grupta, 130 bin işçi doğrudan şirket içi toplu iş sözleşmesi kapsamında yer alıyor.
  • Sendikanın Talebi: IG Metall, sektör genelindeki 3,7 milyon işçi ve Volkswagen çalışanları için yüzde 5'lik maaş artışı talep ediyor.

Sendika yetkilileri, yönetimin henüz resmi taleplerini sunmadığını ancak bu planın kasım ayı sonunda başlayacak müzakerelerinin son derece çetin geçeceğinin göstergesi olduğunu kaydetti.

Volkswagen'den 660 bin çalışanına 'sıfır zam' şoku

50 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM KESİNTİSİ VE FABRİKALARDA BELİRSİZLİK

Yaklaşık bir ay önce mevcut toplu iş sözleşmelerini fesheden Volkswagen yönetimi, gruptaki mevcut daralma planlarına ek olarak gelecek yıllarda dünya çapında 50 bin istihdamı daha azaltmayı hedefliyor.

İstihdam indiriminin detayları işçi temsilcileriyle müzakere edilmeye devam ederken; şirketin Emden, Hannover, Zwickau fabrikaları ile Audi’nin Neckarsulm tesisinin 2031-2034 yıllarından sonraki geleceği belirsizliğini koruyor.

 

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#Almanya
#toplu iş sözleşmesi
#otomotiv
#volkswagen
#Ig Metall
#Ekonomi
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