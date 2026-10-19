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Ekonomi
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Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 13:30
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 13:30

Bakan Bayraktar’dan heyecanlandıran ‘Gabar’ açıklaması: 'Yeni bir müjde vereceğiz'

Şırnak Gabar Dağı'ndaki petrol üretiminde günlük 84 bin varil seviyesine ulaşıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gözlerin Gabar’ın batısına çevrildiğini belirterek, "Önemli rezervler keşfetmek üzereyiz. İnşallah milletimize yeni bir müjde vereceğiz" dedi.

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Editor
 Ümit Buget
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Bakan Bayraktar’dan heyecanlandıran ‘Gabar’ açıklaması: 'Yeni bir müjde vereceğiz'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 13:30
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 13:30

Türkiye’nin enerji haritasında stratejik bir konuma sahip olan ’nda arama ve üretim faaliyetleri yeni bir evreye geçti. Günlük üretimin 84 bin varil seviyesini aştığını belirten , bölgeden yeni bir keşif müjdesi gelebileceğinin sinyalini verdi.

YENİ HEDEF: GÜNLÜK 100 BİN VARİLİN ÜZERİ

Gabar’daki mevcut kuyularda üretimin hız kesmeden sürdüğünü ve potansiyelin oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Bakan Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gabar'da şu anda günlük 84 bin varil üretime ulaştık. Mevcut rezervi üretip artırmaya çalışıyoruz. Gabar'ı 100 bin varilin üzerine götürebilecek bir potansiyeli görüyoruz orada."

Bakan Bayraktar’dan heyecanlandıran ‘Gabar’ açıklaması: 'Yeni bir müjde vereceğiz'

GABAR'IN BATISINDA YENİ REZERV HEYECANI

Bakan Bayraktar'ın açıklamalarındaki en dikkat çekici detay ise Gabar'ın batısında yürütülen arama faaliyetleri oldu. Yeni bir müjdenin yolda olduğunu belirten Bayraktar, şöyle konuştu:

"Şu anda Gabar'ın batısında önemli rezervler keşfetmek üzereyiz. Tam rezerv rakamlarını arkadaşlarımız teyit etmeden açıklamıyoruz ama şu anda işler çok olumlu yönde seyrediyor. Gabar'dan inşallah milletimize yeni bir müjde vereceğiz."

TEKNİK DOĞRULAMA BEKLENİYOR

Petrol arama ve sondaj çalışmalarında tespit edilen yeni kaynağın üretime kazandırılabilmesi için saha ve üretim planlaması süreçleri devam ediyor. Keşfedilen yeni rezervin tam boyutu ve üretime başlama takviminin, teknik inceleme ve doğrulama süreçlerinin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

 

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#şırnak
#petrol
#Alparslan Bayraktar
#gabar dağı
#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı
#Ekonomi
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