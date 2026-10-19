A Milli Kadın Basketbol Takımı’nda Frederic Dusart dönemi: Potanın Perileri’ne Fransız başantrenör!

A Milli Kadın Basketbol Takımı’nda başantrenörlük koltuğunun yeni sahibi belli oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), daha önce Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nda da görev yapan 48 yaşındaki Fransız çalıştırıcı Frederic Dusart ile anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu.

Deneyimli teknik adam, Potanın Perileri ile birlikte FIBA 2027 Kadınlar EuroBasket 2. Tur Elemeleri heyecanında parkede yer alacak.

TBF’DEN FREDERİC DUSART AÇIKLAMASI

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, Fransız başantrenörün kariyeri ve elde ettiği başarılara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Fransız başantrenör, profesyonel kariyerine 2005'te Fransa'nın ESBVA-LM Villeneuve d'Ascq takımında yardımcı antrenör olarak adım attı. 2012 yılında Fransız ekibinde başantrenörlük görevine getirilen Dusart, 2019'a kadar süren bu dönemde kulübüyle önemli başarılara imza attı. ESBVA-LM Villeneuve d'Ascq ile 2015 yılında EuroCup Women şampiyonluğu yaşadı ve aynı yıl EuroCup'ta 'Yılın Koçu' seçildi. 2017 yılında takımıyla Fransa Ligi Şampiyonu olurken, Fransa'da 'Yılın Koçu' ünvanına da layık görüldü.

Eylül 2019'da Belçika ekibi Castors Braine'in başına geçen deneyimli çalıştırıcı, burada 2025 yılına kadar görev yaptı. Belçika'daki kariyeri boyunca 3 kez Belçika Ligi şampiyonluğu (2020, 2021, 2025) ve 2 kez Belçika Kupası (2021, 2025) kazandı. Bu istikrarlı performansı ona 2020, 2021 ve 2025 yıllarında Belçika'da 'Yılın Koçu' ödülünü getirdi.

Frederic Dusart, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Galatasaray takımında aktif olarak antrenörlük kariyerine devam ediyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Frédéric Dusart'a yeni görevinde başarılar dileriz."

https://x.com/TBF/status/2112106670289461325?s=20