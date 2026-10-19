Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Politika
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 13:11
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 13:13

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, YENİ Parti'den istifa etti!

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, YENİ Parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Kararını belediye meclis üyeleriyle yaptığı toplantıda açıklayan Erdoğan, belediye başkanlığı görevini bundan böyle bağımsız olarak sürdüreceğini bildirdi.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, YENİ Parti'den istifa etti!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 13:11
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 13:13

İlkay Girgin Erdoğan, mensubu olduğu ’den istifa kararı aldığını açıkladı. Elde edilen bilgilere göre Erdoğan, istifa kararını sabah saatlerinde belediye meclis üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda paylaştı.

"GÖREVİME BAĞIMSIZ OLARAK DEVAM EDECEĞİM"

Kararını kamuoyuna yaptığı yazılı bir açıklama ile duyuran İlkay Girgin Erdoğan, belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam edeceğini vurguladı.

Siyasi hayatı boyunca önceliğinin her zaman Karaburun ve ilçe halkına hizmet etmek olduğunu belirten Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Siyasi yaşamım boyunca, hangi görevde bulunursam bulunayım, önceliğim her zaman Karaburun’a ve hemşehrilerime hizmet etmek oldu.

Halkımızın iradesine duyduğum saygıyı, ortak aklı ve kamu yararını bütün sorumluluklarımın üzerinde tuttum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı anlayışla hareket etmeye devam edeceğim.

Gelinen noktada, yaptığım değerlendirmeler sonucunda YENİ Parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım.

Bu kararım, Karaburun’a olan bağlılığımda, hemşehrilerime karşı taşıdığım sorumlulukta ve ilçemizin geleceği için çalışma kararlılığımda herhangi bir değişiklik anlamına gelmemektedir.

Karaburun Belediye Başkanı olarak görevime bağımsız şekilde devam edeceğim.

Bizim için esas olan, Karaburun’un ihtiyaçları, hemşehrilerimizin beklentileri ve ilçemizin geleceğidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ayrım gözetmeksizin tüm hemşehrilerimizin belediye başkanı olmaya, Karaburun için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğim.

Kamuoyuna saygıyla duyururum."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
A Milli Kadın Basketbol Takımı’nda Frederic Dusart dönemi: Potanın Perileri’ne Fransız başantrenör!
Bitkisel yağlar yüzde kıllanma yapar mı? Bitkisel yağlar cilde nasıl uygulanmalı?
Çocuklarda gece terörü nedir? Ebeveynlerin o an yapmaması gerekenler
ETİKETLER
#Belediye Başkanı
#karaburun
#Yeni Parti
#İlkay Girgin Erdoğan
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.