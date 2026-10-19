Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, YENİ Parti'den istifa etti!

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, mensubu olduğu YENİ Parti’den istifa kararı aldığını açıkladı. Elde edilen bilgilere göre Erdoğan, istifa kararını sabah saatlerinde belediye meclis üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda paylaştı.

"GÖREVİME BAĞIMSIZ OLARAK DEVAM EDECEĞİM"

Kararını kamuoyuna yaptığı yazılı bir açıklama ile duyuran İlkay Girgin Erdoğan, belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam edeceğini vurguladı.

Siyasi hayatı boyunca önceliğinin her zaman Karaburun ve ilçe halkına hizmet etmek olduğunu belirten Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Siyasi yaşamım boyunca, hangi görevde bulunursam bulunayım, önceliğim her zaman Karaburun’a ve hemşehrilerime hizmet etmek oldu.

Halkımızın iradesine duyduğum saygıyı, ortak aklı ve kamu yararını bütün sorumluluklarımın üzerinde tuttum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı anlayışla hareket etmeye devam edeceğim.

Gelinen noktada, yaptığım değerlendirmeler sonucunda YENİ Parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım.

Bu kararım, Karaburun’a olan bağlılığımda, hemşehrilerime karşı taşıdığım sorumlulukta ve ilçemizin geleceği için çalışma kararlılığımda herhangi bir değişiklik anlamına gelmemektedir.

Karaburun Belediye Başkanı olarak görevime bağımsız şekilde devam edeceğim.

Bizim için esas olan, Karaburun’un ihtiyaçları, hemşehrilerimizin beklentileri ve ilçemizin geleceğidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ayrım gözetmeksizin tüm hemşehrilerimizin belediye başkanı olmaya, Karaburun için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğim.

Kamuoyuna saygıyla duyururum."