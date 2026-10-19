Çocuklarda gece terörü nedir? Ebeveynlerin o an yapmaması gerekenler

Uyku terörü, uyku esnasında çığlık atma, yoğun korku ve fiziksel aktiviteler derken ortaya çıkan bir tür rahatsızlık olarak biliniyor. Genellikle de uyurgezerlikle eşit anlam da benzerlik gösteriyor. 3 ya da 12 yaş arasında sıklıkla görülebiliyor.

Çocuğun derin uykudan kısmen uyanması sırasında meydana gelen korku ve ağlama gibi durumlardır.

Terleme, hızlı nefes alma, yatakta aniden doğrulma ve çevreye tepki vermeme gibi durumlar görülebilir.

Aşırı yorgunluk, stres ya da uykusuzluk gibi nedenler etkili olabilir.

Düzenli uyku saati ve yatak odasının güvenli hale getirilmesi gereklidir.

Ataklar sıkışınca ve yaralanmalar olursa sağlık kuruluşuna danışılmalıdır.

ÇOCUKLARDA GECE TERÖRÜ NEDİR?

Çocuklar da gece terörü, derin uyku sırasında bir anda ortaya çıkan durumdur. Genellikle de gecenin ilk saatlerinde meydana gelir. Çocuk uykuya daldıktan sonra birkaç saat içinde görülme olasılığı daha fazladır. Özellikle de okul öncesi ve okul çağının ilk yıllarına ortaya çıkabilir.

Gece terörü yaşayan bir çocuk gece aniden kalkabilir, bağırabilir, çığlık atabilir ve hızlı nefes alıp verebilir. Öyle ki kimi zaman da kalp atışlarında yoğun bir atış vardır. Çocuğun yanında anne babası bile olsa onları duyamaz sanki yanında kimse yokmuş gibi davranabilir.

Anne ve babalar için çok endişe verici bir olay gibi görünse de çocuk tam olarak uyanık olmadığından sakinleştirmek kimi zaman zorlayıcı gelebilir. Burada dikkat edilmesi gereken gece terörü kabusla aynı değildir. Kâbus görüldüğü zaman çocuk bunu hatırlar ama geve teröründe hiçbir şey tam olarak net değildir.

GECE TERÖRÜNÜN NEDENLERİ NELERDİR?

Gece terörü, tek bir nedene bağlı değildir. Uyku düzenindeki herhangi bir değişiklik ve derin uykudan uyanıklığa geçiş sırasında yaşanan olumsuzluklar gece terörüne neden olabilir.

Aşırı yorgunluk, ateşli hastalıklar, stres ve ataklar derken uyku tetiklenebilir. Tetiklenmeyle birlikte gece teröründe de artış meydana gelir. Burada psikolojik açıdan durumlar düşünülmesi ilk etap da doğru olamayabilir. Çünkü çocuğun ilerleyen yaşlarında gece teröründe azalma olur ve ergenlik döneminde de kendiliğinden ortadan kalkabilir.

EBEVEYNLERİN O AN YAPMAMASI GEREKENLER

Çocuğunuzun gece terörü olduğunu gördüğünüz zaman yapmamanız gerekenler oldukça dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü sizlerin yanında olmadığını düşünene çocuklar uyku teröründen kendiliğinden uyanmadığı zaman sonuçları da kötü olabiliyor.

Çocuğunun gece aniden çığlık atması ya da korkmuş bir şekilde görünmesi sizleri de endişelendirmesin. Çünkü siz de endişe ederseniz gece teröründen kurtulmak biraz zorlayıcı olabilir.

Çocuğu ilk etap da zorla uyandırmayın. Çünkü çocuk tam o sırada tam uyanık değildir. Onu sarsmak ya da sesle uyandırmak kafa karışıklığına da neden olabilir. Huzursuzluğunda artış meydana gelir.

Bağırmayın ya da panik yapmayın ki, kendisi de durumu anlamaya çalışsın. Eğer sizler bağırırsanız çocuk yerine nerede olduğunu fark edemez, korkusu daha da artış gösterir.

Hareketlerini de engellemeye kalkmayın. Çocuğu o esnada sıkıca tutmak ya da hareket etmesini engellemek yerine kendisine zarar verebileceği nesneleri ondan uzaklaştırmak daha mantıklı olur.

Israrla çocuğa soru sormaktan vazgeçin. Çocuklar o an sizlerin sorusuna cevap veremez. Çünkü çevresinde ne olup bittiğinin farkında bile olmaz.

Atak sırasında da çocuğa ceza verme gibi durumlardan kaçının. Davranışları o an onların kontrolünde değildir. Bu sebeple bir iş yaptığı zaman cezalandırma yapmamalısınız.

GECE TERÖRÜ OLAN BİR ÇOCUĞA NASIL YAKLAŞILMALIDIR?

Gece terörü olan bir çocuğa öncelikle güvenliğini sağlayarak yaklaşılması gerekiyor. Yatak ve çevresindeki sert ve keskin nesneler kaldırılmalıdır. Düşme ya da çarpma gibi durumlar olduğunda çocuğu zarar almaması daha iyi olur. Çocuklar yataktan kalkarsa onu yatağa yavaşça ve sakince yatırılması gerekiyor.

Atak bittiğinde genellikle tekrardan çocuklar uykuya dalar, sabah yaşanan onca olayı da hatırlamaz. Bu nedenle ona gece neler yaptıklarını sormamak daha iyi olur. Gece terörünü azaltmak için uyku saatlerini ayarlamanız gerekiyor. Yaşına uygun bir uyku saati ayarlanması gerekiyor ki gece terörünün sakinleşmesi meydana gelsin.

GECE TERÖRÜ HAKKINDA UZMANLAR NE DİYOR?

Çocuklar da meydana gelen gece terörü hakkında Uzm. Dr. Özden Yener, çocuğun gece terörü sırasında kendine zarar vermemesi adına sıkıca tutulması yerine ortada duran eşyaların kaldırılması gerekiyor. Uykusuzluğun getirdiği tetikleyici unsurları belirlenmeli ve uyku hijyenine dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor.