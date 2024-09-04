Volkswagen'in kalbi 'Almanya fabrikası' kapanabilir! Çinli elektrikli araç baskısı derin sarstı

04 Eylül 2024 17:08 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 17:09

Volkswagen, Çinli elektrikli araç üreticilerinin artan rekabeti nedeniyle maliyet kesintilerini derinleştirmeye çalışırken, 87 yıllık tarihinde ilk kez Almanya'daki fabrikalarını kapatıp kapatmamayı değerlendiriyor.

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Avrupa otomotiv endüstrisi çok zorlu ve ciddi bir durumda. Dünyanın en büyük otomobil şirketlerinden biri olan Alman otomobil üreticisi, kendi ülkesinde fabrika kapatmayı değerlendirdiğini ifade etti. Şirketi "geleceğe hazır" hale getirmek için diğer önlemler arasında, 1994'ten beri yürürlükte olan işçi sendikalarıyla bir istihdam koruma anlaşmasını feshetmeye çalışmak da yer alıyor.

EKONOMİK ORTAM DAHA DA ZORLAŞTI

Otomotiv sektöründe Avrupa pazarına giren yeni rakip Çinli elektrikli araç üreticileri rekabet gücünü artırdı.

Geçtiğimiz yılın sonlarında 10 milyar avroluk (11,1 milyar $) maliyet düşürme çabasına girişen Volkswagen, en büyük pazarı olan Çin'de pazar payını kaybediyor.

Yılın ilk yarısında, bu ülkedeki müşterilere yapılan teslimatlar 2023'teki aynı döneme göre %7 düştü. Grup işletme karı %11,4 düşerek 10,1 milyar avroya (11,2 milyar dolar) geriledi.

Şirketin Çin'deki zayıf performansı, başta BYD olmak üzere yerel EV markalarına karşı kaybetmesiyle ortaya çıktı. Bu markalar, şirketin Avrupa'daki faaliyetleri için giderek artan bir tehdit oluşturuyor.

VOLKSWAGEN'DEN MALİYET KESİNTİLERİ

Fabrika, tedarik zinciri ve işçilik giderlerinde planlanan kesintilere odaklandı.

Volkswagen'in maliyet azaltma planları, şirketin yönetici kadrolarını atayan denetim kurulundaki sandalyelerin neredeyse yarısını elinde bulunduran işçi temsilcilerinin sert direnişiyle karşılaşacak.

Almanya'nın en güçlü sendikalarından IG Metall, pazartesi günü şirketin eksikliklerinden kötü yönetimi sorumlu tutarak işleri korumak için mücadele edeceklerini söyledi.

VOLKSWAGEN'İN KALBİ YOK OLMA RİSKİ TAŞIYOR

Volkswagen'in son kazanç raporuna göre, şirket dünya çapında yaklaşık 683.000 çalışanı istihdam ediyor ve bunların 295.000'i Almanya'da çalışıyor.

Volkswagen çalışan temsilcileriyle acilen görüşmelere başlayacak.

Volkswagen, durumun basit maliyet azaltma önlemleriyle çözülemeyeceğini belirtti.