'Volvo Sedan modelleri Türkiye'de satılmayacak' yorumu sonrası yeni açıklama
Volvo’nun Türkiye’de sedan modellerin satışına son vereceğine yönelik iddialar otomotiv piyasalarını karıştırdı. Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu’nun Elektrikli sedan modeller gelene kadar Türkiye’de sedan bir otomobil satmayı planlamıyoruz" açıklaması ses getirdi. Şirketten konuya dair yeni bir açıklama geldi.
Volvo Car Türkiye yetkilisinin son gümrük vergilerini gerekçe göstererek yaptığı açıklamanın yankıları sürüyor. Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu, “Elektrikli sedan modeller gelene kadar Türkiye’de sedan bir otomobil satmayı planlamıyoruz" ifadelerini kullandı. Bu açıklama ‘Volvo Türkiye’den çekiliyor mu? sorularını gündeme getirdi. Volvo’dan yeni bir açıklama geldi.
SON GÜMRÜK VERGİLERİ ETKİLİ OLDU
Volvo Car Türkiye’nin yeni Genel Müdürü Alican Emiroğlu, yeni yılda son gümrük vergileri nedeniyle sedan modellerin Türkiye’de satışını planlamadıklarını açıkladı.
Emiroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
“Sedan modellerimiz ise Çin’de üretildiği için, yeni yıldan itibaren artık bu modelleri getirmeyeceğiz. Bu kararı almamız da son gümrük vergilerinin etkisi oldu. Elektrikli sedan modeller gelene kadar Türkiye’de sedan bir otomobil satmayı planlamıyoruz”
Emiroğlu’nun bu açıklaması ise Volvo’nun sedan modellerini artık Türkiye’de satışa sunmayacağı şeklinde yorumlandı.
Bunun ardından şirketten yeni bir açıklama geldi. Otomotiv devi “markanın sürdülebilirlik ve elektrifikasyon vizyonu çerçevesinde aldığı bu kararın sedanların satışına son verilmesi değil ara verilmesi” olduğunu duyurdu.
VOLVO TÜRKİYE'DEN ÇEKİLİYOR MU?
Volvo Türkiye’den yapılan açıklamalar şu şekilde:
- Volvo Cars, sürdürülebilirlik ve elektrifikasyon vizyonu çerçevesinde, 2030 yılı itibariyle tamamen elektrikli otomobillere geçmeyi planlıyor. Bu doğrultuda mevcut süreçlerini iyileştirmeye odaklanan marka, 2025 yılı için iklim eylem planı ve döngüsel ekonomi alanında çalışmalara devam ediyor.
- 2025 yılı itibarıyla global satışlarının yüzde 50’sinin tamamen elektrikli otomobillerden olmasını planlayan Volvo Cars, otomobil başına düşen karbon ayak izini de yüzde 40 oranında azaltmayı hedefliyor.
- Bu vizyon çerçevesinde Volvo Cars, sedan modellerinin global üretimini Avrupa pazarı için çok daha önce açıklanan üretim planı çerçevesinde 2024 itibariyle bitirme kararı almıştır.
- Volvo Car Türkiye de bu üretim planına istinaden müşterilerin taleplerini karşılayacak şekilde otomobil stoğunu inşa etmiştir.
- Satışı Türkiye’de bir süre daha devam edecek olan sedan modellerin yerini ise gelecekte elektrikli versiyonları alacaktır.
- Bu doğrultuda sedanların satışına son verilmesi değil ara verilmesi söz konusudur’.