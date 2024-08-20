'Volvo Sedan modelleri Türkiye'de satılmayacak' yorumu sonrası yeni açıklama

20 Ağustos 2024 15:15 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 15:16

Volvo Car Türkiye yetkilisinin son gümrük vergilerini gerekçe göstererek yaptığı açıklamanın yankıları sürüyor. Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu, “Elektrikli sedan modeller gelene kadar Türkiye’de sedan bir otomobil satmayı planlamıyoruz" ifadelerini kullandı. Bu açıklama ‘Volvo Türkiye’den çekiliyor mu? sorularını gündeme getirdi. Volvo’dan yeni bir açıklama geldi.

SON GÜMRÜK VERGİLERİ ETKİLİ OLDU

Volvo Car Türkiye’nin yeni Genel Müdürü Alican Emiroğlu, yeni yılda son gümrük vergileri nedeniyle sedan modellerin Türkiye’de satışını planlamadıklarını açıkladı.

Emiroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sedan modellerimiz ise Çin’de üretildiği için, yeni yıldan itibaren artık bu modelleri getirmeyeceğiz. Bu kararı almamız da son gümrük vergilerinin etkisi oldu. Elektrikli sedan modeller gelene kadar Türkiye’de sedan bir otomobil satmayı planlamıyoruz”

Emiroğlu’nun bu açıklaması ise Volvo’nun sedan modellerini artık Türkiye’de satışa sunmayacağı şeklinde yorumlandı.

Bunun ardından şirketten yeni bir açıklama geldi. Otomotiv devi “markanın sürdülebilirlik ve elektrifikasyon vizyonu çerçevesinde aldığı bu kararın sedanların satışına son verilmesi değil ara verilmesi” olduğunu duyurdu.

VOLVO TÜRKİYE'DEN ÇEKİLİYOR MU?

Volvo Türkiye’den yapılan açıklamalar şu şekilde: