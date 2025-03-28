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Ekonomi
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 | Ömer Faruk Dogan

Wall Street devleri altın fiyatında gözünü yükseklere dikti

Wall Street'in dev isimleri altın konusunda artık daha iddialı tahminlerde bulunmaya başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın otomotiv sektörüne ilişkin yaptığı sert tarife açıklamaları ve artan jeopolitik gerilimler, altının rekor üstüne rekor kırmasına yol açıyor.

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Wall Street devleri altın fiyatında gözünü yükseklere dikti
KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 15:05
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 15:05

Perşembe günü altın vadeli işlemleri dolar karşısında bu yılki 17. rekorunu kırdı ve 3.070 dolar seviyesini aştı. Bu yükselişte, ABD'nin başlattığı ticaret savaşı endişeleri ve Dolar Endeksi'ndeki düşüşler büyük rol oynadı. ABD doları, rakip para birimleri karşısında güç kaybettikçe, yatırımcıların altına ilgisi de artmaya devam ediyor.

BANKALAR HEDEF YÜKSELTTİ

Wall Street'in önde gelen isimlerinden Bank of America (BofA), hafta başında altın fiyatı için hedefini yükseltti. BofA analistleri, 18 aylık süreçte altının 3.000 dolardan 3.500 dolara ulaşacağını öngörüyor. Bu tahminin temelinde ise Çin ve diğer merkez bankalarının altın alımlarının artacağı beklentisi ve altın destekli ETF'lere yönelik talebin devam etmesi yatıyor.

Analistlere göre Trump yönetiminin ticaret politikalarındaki belirsizlik, dolardaki düşüşü hızlandırarak kısa vadede altına destek olacak. Ayrıca ABD'nin ticaret ve bütçe açıklarının yeniden dengelenmesi de altın için olumlu sinyaller veriyor.

MACQUARİE VE JPMORGAN DA İYİMSER

Macquarie Group da altın konusunda BofA ile paralel bir görüşü savunuyor ve altının bu yılın üçüncü çeyreğinde 3.500 dolara ulaşacağını öngörüyor.

JPMorgan ise bir adım daha ileri giderek, altının 4.000 doları görmesinin mümkün olup olmadığını sorgulamaya başladı. Bankanın analistleri, altın fiyatlarının son dönemde çok hızlı yükseldiğini vurguladı. JPMorgan'ın analizlerine göre altının 2.500 dolardan 3.000 dolara yükselmesi sadece 210 gün sürdü. Bu hız, daha önceki dönemlerdeki 500 dolarlık yükselişlerin ortalamasının çok altında.

"Yatırımcıların yuvarlak sayılara duyduğu ilgi ve azalan getiri yasası düşünüldüğünde, 4.000 dolar hedefini görmemiz an meselesi olabilir," diyen JPMorgan analistleri, yatırımcıları heyecanlandırmayı başardı.

UKRAYNA SAVAŞI ALTINA İLGİYİ KÖRÜKLEDİ

Analistler, Ukrayna savaşı sonrası Rusya’nın yurtdışı varlıklarının dondurulmasının, altına yönelik küresel talebi artırdığını belirtti. Merkez bankalarının geçen yıl rekor düzeyde altın satın almasıyla talep tüm zamanların zirvesine çıktı.

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