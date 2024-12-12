XRP rekora koşuyor: 30 günde % 260’lık artış!

12 Aralık 2024 14:59 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 14:59

Ripple’ın yeni stabil parası RLUSD’nin düzenleyici onayı alması ve kripto piyasasındaki olumlu gelişmeler, XRP’yi zirveye taşıdı. Donald Trump’ın seçilmesiyle kripto dünyasına yönelik beklentiler daha da güçlendi.

Bitcoin bir kez daha sıçrama yaptı! Yeni rekor gelebilir

Bitcoin bir kez daha sıçrama yaptı! Yeni rekor gelebilir

Kripto para dünyasının popüler isimlerinden XRP​, son bir ayda %260 oranında değer kazanarak Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin gibi büyük rakiplerini geride bıraktı. Bu yükselişin arkasında Ripple’ın ABD’de yeni bir stabil kripto para birimi için aldığı düzenleyici onay bulunuyor.

RİPPLE’IN YENİ STABİL PARASI RLUSD

Ripple​ CEO’su Brad Garlinghouse, geçtiğimiz günlerde New York Finansal Hizmetler Departmanı’ndan (NYDFS) RLUSD adlı stabil para birimi için onay aldıklarını duyurdu. Amerikan dolarıyla birebir desteklenecek olan RLUSD, Tether (USDT) ve USD Coin (USDC) gibi rakiplerine meydan okuyacak. Ripple, bu yeni dijital paranın banka düzeyinde güven sağlayacağını ve kısa vadeli ABD hazine tahvilleriyle destekleneceğini açıkladı.

RLUSD’nin piyasa değeri için hedef oldukça büyük: 2028 yılına kadar 2 trilyon dolara ulaşması planlanıyor. Bu hedef doğrultusunda Ripple, Uphold, Bitstamp ve Bullish gibi önde gelen kripto borsalarıyla iş birliği yapmaya başladı.

XRP FİYATINDA TARİHİ ZİRVE

XRP’nin fiyatı 2,14 dolara çıkarak son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu rekor artış, ABD’nin 47. başkanı olarak Donald Trump’ın seçilmesiyle daha da desteklendi. Trump’ın yeni yönetiminin kripto para piyasasına yönelik düzenlemeleri gevşetmesi bekleniyor. SEC’in (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) yeni başkanı olarak kripto dostu Paul Atkins’in atanması da bu beklentiyi güçlendirdi.

Ripple, 2020’den bu yana SEC ile süren hukuki mücadelesinde ciddi kazanımlar elde etti. SEC’in eski başkanı Gary Gensler döneminde sıkı düzenlemelerle karşılaşan Ripple, yeni yönetimle birlikte daha rahat bir döneme girebilir.

BALİNALAR XRP’YE HAREKET GETİRDİ

XRP ağında büyük yatırımcıların hareketliliği son 6 ayın zirvesine çıktı. CryptoQuant verilerine göre, son 30 günde 2,66 milyar XRP Binance borsasına transfer edildi. Analistler, bu transferlerin büyük yatırımcıların kâr realizasyonu ya da strateji değişikliği hazırlığı içinde olabileceğini gösterdiğini belirtiyor.

Santiment’in zincir üstü verileri ise aktif XRP adreslerinin haftalık bazda 496 binden 341 bine düştüğünü ve yatırımcı hareketliliğinde bir miktar yavaşlama olduğunu ortaya koydu. Ancak XRP’nin piyasa değeri artmaya devam ediyor ve yeni düzenlemelerin etkisiyle uzun vadede daha fazla büyüme bekleniyor.

XRP’NİN GELECEĞİ

Ripple’ın yeni girişimleri ve kripto para dünyasındaki olumlu rüzgarlar, XRP için umut verici bir tablo çiziyor. Ancak yatırımcıların, fiyat dalgalanmalarını dikkate alarak stratejik hareket etmesi önem taşıyor. XRP’nin yolculuğu hem düzenleyici gelişmeler hem de yatırımcı ilgisiyle şekillenmeye devam edecek.