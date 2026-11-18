Türkiye'de yatırım yapmak isteyen yabancıların ikamet izni almasına yönelik yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

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HABERİN ÖZETİ Yabancı yatırımcılara ikamet iznine düzenleme! 2 seçenek sunuldu Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Türkiye'de çalışmayan ve belirlenen tutarlarda yatırım yapan yabancılara 3 veya 5 yıl süreyle ikamet izni verilmesine yönelik yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Türkiye'de çalışmayan yabancılardan en az 150 bin dolar yatırım yapanlara 3 yıl, en az 200 bin dolar yatırım yapanlara 5 yıl süreli ikamet izni verilebilecek. Düzenleme, yatırım yapan yabancının yanı sıra eşi ile ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğunu da kapsayacak. Yatırımın, 3 yıllık izin için en az 1,5 yıl, 5 yıllık izin için ise en az 2,5 yıl korunması şartı aranacak. Yatırımlar banka mevduatı, devlet borçlanma araçları, gayrimenkul veya girişim sermayesi fon payları ya da bireysel emeklilik katkı payı şeklinde yapılabilecek. Yatırım şartlarının denetim ve tespitlerini BDDK, Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK ve SEDDK yürütecek; kararın hükümlerini ise İçişleri Bakanı uygulayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararla belirlenen tutarlarda yatırım yapan ve Türkiye'de çalışmayan yabancılara 3 veya 5 yıl süreyle ikamet izni verilebilecek.

Kararda Türkiye’de çalışmayan ancak en az 150 bin dolar yatırım yapan yabancılara 3 yıl, en az 200 bin dolar yatırım yapan yabancılara ise 5 yıl süreli ikamet izni verileceği belirtildi.

Düzenleme, yatırım yapan yabancının yanı sıra yabancı eşi ve kendisinin veya eşinin ergin olmayan ya da bağımlı yabancı çocuğu için de geçerli olacak.

YATIRIM İÇİN FARKLI SEÇENEKLER

Belirlenen tutar, yatırımcı konumundaki yabancılar tarafından Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara mevduat olarak yatırılacak veya devlet borçlanma araçları satın alınabilecek.

Gayrimenkul yatırım fonu ya da girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı alınması ve belirlenen emeklilik planları kapsamında bireysel emeklilik sistemine katkı payı yatırılması da yatırım seçenekleri arasında bulunuyor.

YATIRIMA BELİRLİ SÜRELİ KORUMA

Yatırım seçeneğinde, yatırımın ikamet izni süresinin yarısı boyunca korunması koşulu söz konusu. Buna göre, 3 yıllık ikamet izni için yatırımın en az 1,5 yıl, 5 yıllık ikamet izni için ise en az 2,5 yıl tutulması şartı geçerli olacak.

GAYRİMENKUL İÇİN EN AZ 400 BİN DOLAR ŞARTI

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı başvurularında gayrimenkul için en az 400 bin dolar, mevduat, devlet borçlanma araçları, belirlenen yatırım fonları ve bireysel emeklilik yatırımlarında en az 500 bin dolar şartı yer alıyor.

Gayrimenkulün 3 yıl satılmaması, söz konusu finansal yatırımların da en az 3 yıl korunması gerekiyor. En az 500 bin dolarlık sabit sermaye yatırımı veya 50 kişilik istihdam oluşturulması da vatandaşlık başvurusunun yolunu açıyor.

YATIRIM TÜRÜNE GÖRE KURUMLARDAN DENETİM

Mevduat yatırımının şartları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, devlet borçlanma araçlarına yapılan yatırım ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Fon katılma payları hakkındaki tespit Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılacak. Bireysel emeklilik sistemine yapılan yatırımın, belirlenen plan ve süre şartlarını karşıladığını ise Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu belirleyecek.

Cumhurbaşkanı kararı yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek ve hükümlerini İçişleri Bakanı yürütecek.