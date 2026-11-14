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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 13:13
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 13:16

Sivas'a 4 milyar TL'lik dev yatırım! Türkiye'nin en uzun pistlerinden biri yapılıyor

Sivas'ta yapımı devam eden ve Türkiye'nin en uzun pistlerinden birisi olacak olan Nuri Demirağ Havalimanı pistinin inşası sürüyor. Çalışmalar ile ilgili bilgiler veren AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Türkiye'nin en büyük pistlerinden birisi olan 3 bin 780 metrelik pisti de yapıyoruz. Kış boyu yapılan dolgunun zemine oturmasını bekliyoruz. Daha sonra üstyapı çalışmalarını tamamlayarak 4 Eylül Sivas Kongresi'nin yıldönümünde açılışını yapmayı planlıyoruz" dedi.

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Editor
 Bengü Sarıkuş
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Sivas'a 4 milyar TL'lik dev yatırım! Türkiye'nin en uzun pistlerinden biri yapılıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 13:13
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 13:16

'ta yapımı devam eden Nuri Demirağ Havalimanı pist çalışmaları sürüyor. Türkiye'nin en uzun pistlerinden birisi olacak olan ve havayolu trafiğine katkı sunacak olan pist ve terminal binası yenileme çalışmaları yaklaşık 4 milyar TL'ye mal olacak. Havalimanındaki çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili , terminal binasının da yenilendiğini söyledi.

Sivas'a 4 milyar TL'lik dev yatırım! Türkiye'nin en uzun pistlerinden biri yapılıyor

"TÜRKİYE'NİN EN UZUN PİSTLERİNDEN BİRİNİ YAPIYORUZ"

Abdullah Güler, "Bahse konu 4 milyar TL sadece pist maliyeti gibi anlaşılıyor. Pisti yaparken yaklaşık 25 yıldır faaliyet gösteren terminal binasını da yeniliyoruz. Orası; kışın en ağır yaşandığı bölgelerden birisi. Orada yağan yağmur ve kar, imalatlara da maalesef zarar verebiliyor. Bu kapsamda terminal binasında da düzenlemeler yapıyoruz. Orada ciddi manada bir çalışma yürütülecek. Terminal binasının yanı sıra araç parkını da genişletiyoruz. Pist ile beraber diğer ihtiyaç duyulan alanları da oluşturuyoruz. Türkiye'nin en büyük pistlerinden birisi olan 3 bin 780 metrelik pisti de yapıyoruz" dedi.

Sivas'a 4 milyar TL'lik dev yatırım! Türkiye'nin en uzun pistlerinden biri yapılıyor

"4 EYLÜL'DE AÇMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Çalışmaların hava şartlarına bağlı olarak hızla devam ettiğini söyleyen Güler, "Büyük oranda dolgu alanları bitti, inşallah 1 aya tamamen dolgu çalışması bitecek. Kış boyu yapılan dolgunun zemine oturmasını bekliyoruz. Daha sonra üstyapı çalışmalarını tamamlayarak 4 Eylül Sivas Kongresi'nin yıldönümünde açılışını yapmayı planlıyoruz. Sivas'ımız için önemli bir kazanım. Biz A-jet Genel Müdürümüzle de toplantı yaptık. Önümüzdeki yaz sezonuyla beraber haftada 1 gün olan yurtdışı sefer sayısını 2'ye çıkarıyoruz. Bu ulaşık aksına başka bir ülkeyi de eklemeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

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#Sivas
#AK Parti
#Abdullah Güler
#4 Eylül
#Nuri Demirağ Havalimanı
#Ekonomi
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