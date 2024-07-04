Yabancılar 7 haftada 2 milyar dolar hisse sattı! Yılın en sert hisse satışı

04 Temmuz 2024 16:20 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 16:37

Merkez Bankası rezervleri 142,9 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 142,9 milyar dolar oldu

Yabancıların borsada satışı devam ediyor.

Merkez Bankası'na göre, yabancılar geçen hafta 227,8 milyon dolarlık hisse satışında bulundu.

Yabancıların hisse satışı art arda 7. haftasında da devam etti. Böylece toplam satış 2 milyar doları aştı.

7 HAFTADA HİSSE SATIŞI 2 MİLYAR DOLARI AŞTI

Yabancı yatırımcılar borsada hisse satışını sürdürüyor.

Hisse senedi stoku 40 milyar doların altına indi. Hisse senedi stoku 39,8 milyar dolara düştü.

28 Haziran haftasında yabancılar 227,8 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi.

Yurt dışında yerleşik kişiler, 28 Haziran haftasında net 227,8 milyon dolarlık hisse senedi, 679,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 4,2 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

ÖST stokları da 396,8 milyon dolardan 388,9 milyon dolara düştü.

Yılbaşından beri yurt dışı yerleşikler toplam 1.250,4 milyon dolarlık hisse senedi satışı yapmış oldu.

Aynı dönemde 8.127,0 milyon dolarlık DİBS alımı ve 349,1 milyon dolar ÖST alımı yaptı. Yurt dışı yerleşikler böylelikle 2024 yılında toplam 7.225,7 milyon dolarlık menkul kıymet alımı yapıldı.