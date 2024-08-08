Yabancıya toprak satışı kısıtlandı! Ev fiyatları düşmeye başladı

08 Ağustos 2024 15:44 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 15:45

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetiminin ‘Yabancılara toprak satışının yasaklanması’ kararı uygulanmaya başladı.

Alınan bu kararla birlikte yabancı uyruklu vatandaşlar arsa, arazi ve belirli metrekareyi aşan müstakil daireleri satın alamayacak.

Yalnızca daire satın almalarına müsaade edilen yabancılar, hayata geçen bu karardan sonra KKTC’de yatırımlarını yavaş yavaş geri çekmeye başladı.

Tgrthaber.com Özel Haberler Editörü Emir Yücel'e konuyla ilgili bilgiler veren KKTC Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Ata Atun şunları söyledi:

"Hükümetimizin aldığı kararlardan sonra, yabancılar ev ve arazi alımlarından vazgeçmiş durumda. Hatta sahip oldukları ev ve arazileri de yerli vatandaşlarımıza satmaya çalışıyorlar.

Bu hamleler beraberinde, konut ve arazi fiyatlarının düşmesine de sebep oldu. Yerli vatandaşlarımızın konut ve arazi alımı da bu şekilde daha da artacağını düşünüyorum.

Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip vatandaşlar ise, kişi başı 3 daire satın alabilecek. Kendileri adına 3, eşleri adına 3 ve çocukları 18 yaşını geçmişse eğer onların adına da 3 daire alabilirler."

İŞTE DÜZENLEMENİN DETAYLARI

Önceki düzenlemede de yabancılar KKTC'de bir konut veya apartman dairesi alabiliyorlardı ancak yeni düzenlemeye müstakil ev alımında arazi sınırlandırılması eklendi. Daha önce, müstakil ev alımında konutun içinde bulunduğu arazi 5 dönüme kadar çıkarken, değişiklikle bu alan 2,5 dönüme düşürüldü. KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde kabul edilen yasa ile yabancıların yatırım amaçlı arazi alımı konusunda da değişikliğe gidildi. Daha önce 3 milyon avro yatırımla 60 dönüm arazi alabilen yabancılar için arazi genişliği aynı kalırken yatırım miktarı 20 milyon avroya çıkarıldı.

Daha önce şart koşulan 3 milyon avroluk yatırımın niteliğine bakılmazken, yeni yasadaki 20 milyon avroluk yatırımın içinde sanayi, eğitim veya sağlık alanında olması zorunluluğu getirilerek 2 yıl içinde bu yatırımları yapmadığı tespit edilenlerin ellerinden arazilerin alınacağı yer aldı.

KAYIT ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Yabancıların, şirketler veya mütevelli aracılığı ile daha önce sınırsız arazi alabilme şartı da değiştirildi. Bundan sonra yabancıların ortaklığı yüzde bir dahi olsa şirket veya mütevelli yabancı sayılacak ve sadece gerçek kişilerin haklarından yararlanarak 1 konut veya 20 milyon avroluk yatırım ile 60 dönüm arazi alabilecek.

Yabancıların kayıtsız taşınmazlarına da kayıt altına alınma zorunluluğu getirildi. Buna göre, yabancılar ellerinde bulunan fazla arazi ve mülkleri 2 yıl içerisinde satmak ve sözleşmelerini 6 ay içerisinde Tapu Dairesi'ne bildirmek zorunda olacak.

Fazla mülklerle ilgili Bakanlar Kuruluna 2 yıllık süreyi 3 yıla uzatma hakkı tanınırken, yasayı ihlal eden yabancılara asgari ücretin 500 katı para cezası verilecek.