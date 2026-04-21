Yakıt fiyatlarındaki artış Lufthansa'ya 20 bin uçuşu iptal ettirdi

Savaşın akaryakıt fiyatlarını artırması havayolu şirketlerini de olumsuz etkiledi. Alman havayolu şirketi Lufthansa, İran savaşı sonrası jet yakıt maliyetlerindeki büyük artışlar nedeniyle ekim ayına kadar 20 bin kısa mesafe uçuşunun iptal edildiğini duyurdu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 23:58
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 23:58

Geçen hafta pilot ve kabin çalışanlarının grevi nedeniyle yüzlerce uçuşu iptal olan, maliyet artışları gerekçesiyle iştiraki Cityline'ın operasyonlarını durdurma kararı alan Alman havayolu şirketi radikal bir karar daha aldı.

Alman havayolu şirketi Lufthansa, artan maliyetler ve yakıt fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle 20 bin kısa mesafeli uçuşu iptal ederek operasyonlarında radikal bir düzenlemeye gitti.
Jet yakıt fiyatlarındaki iki kat artış nedeniyle ekim ayı sonuna kadar 20 bin kısa mesafeli uçuş iptal edildi.
Bu kararla birlikte 40 bin metrik ton kerosen tasarrufu hedefleniyor.
Almanya kalkışlı uzun mesafe uçuşlarında yolcular Frankfurt, Münih, Zürih, Viyana, Brüksel veya Roma'da aktarma yapacak.
Lufthansa'nın Frankfurt'tan Polonya'nın Bydgoszcz ve Rzeszow şehirleri ile Norveç'in Stavanger kentine olan uçuşları askıya alındı.
Alınan kararların ilk gününde mayıs ayına kadar 120 uçuş iptal edildi.
Merkezi Frankfurt şehrinde bulunan Lufthansa Grup tarafından yapılan açıklamada, İran savaşının başlamasından bu yana jet yakıt fiyatlarının iki katına çıkması nedeniyle ekim ayı sonuna kadar 20 bin kısa mesafeli uçuşların iptal edildiği bildirildi. Şirket alınan bu kararla birlikte 40 bin metrik ton kerosen tasarruf edileceği kaydedildi.

YOLCULARA AKTARMA YAPMA ZORUNLULUĞU

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Lufthansa'nın rota ağının yeniden düzenlendiği bu çerçevede 6 ana istasyonda uçuşların optimize edildiği kaydedildi. Buna göre, Almanya kalkışlı uzun mesafe uçuşlarında yolcular Frankfurt, Münih, Zürih, Viyana, Brüksel veya Roma'da aktarma yapmak zorunda kalacak. Yolcular bu ana merkezlerde yapacakları aktarmalarla küresel rota ağına erişebilecek.

Yine alınan karara göre, Lufthansa'nın Frankfurt'tan Polonya'nın Bydgoszcz ve Rzeszow şehirleri ile Norveç'in Stavanger kentine olan uçuşları askıya alındı. Lufthansa‘nın Almanya'dan direkt uçuş gerçekleştirdiği Polonya ve Norveç'in de aralarında bulunduğu ülkelerdeki 10 şehre gitmek de artık aktarma yapılarak mümkün olacak.

KARAR UYGULANDI İLK GÜN 120 UÇUŞ İPTAL OLDU

Açıklamada, alınan kararların hemen uygulamaya geçirildiğini bu kapsamda ilk gün mayıs ayına kadar 120 uçuş iptal edildiği bilgisine yer verildi. Açıklamada, mayıs ayı sonuna kadar uçuşu olan tüm yolculara alınan kararların bildiriminin yapıldığı da belirtildi.

