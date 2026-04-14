Avrupa'daki hava yolu şirketlerini temsil eden Airlines for Europe (A4E), artan jet yakıt fiyatları sonrası alarma geçti. Lufthansa, Air France-KLM, Ryanair gibi çeşitli hava yolu firmalarının da üyeleri arasında yer aldığı Brüksel merkezli A4E, gerilimin tırmanışının sürmesiyle önlemler için kara kara düşünüyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Havacılık sektörü alarm verdi: Jet yakıt krizi derinleşiyor Havacılık sektörü, Orta Doğu'daki gelişmelerin jet yakıtı arzını etkilemesiyle derinleşen bir krizi tetikledi ve bu durum karşısında Avrupa'daki hava yolu firmaları bir dizi önlem talep etti. Avrupa'daki hava yolu firmalarının üye olduğu A4E, jet yakıtı arzını izlemek ve zorunlu yakıt ikmalini geçici olarak askıya almak için AB'ye çağrıda bulundu. Yolcu hakları kapsamında olağanüstü durumların daha açık hale getirilmesi ve yakıt kıtlığı, hava sahasının kapanması gibi durumların bu kapsama alınması talep edildi. Ulaşımın sürdürülmesi ve maliyetlerin azaltılması için Emisyon Ticaret Sistemi'nin (ETS) geçici olarak askıya alınması, SAF tahsislerinde geri ödeme ve iç hat biletlerine uygulanan KDV'nin düşürülmesi gibi öneriler sunuldu. Uzun vadede petrol stokları kurallarına kerosen hükümlerinin eklenmesi, kerosenin AB düzeyinde ortak satın alınmasının teşvik edilmesi ve jet yakıtı arzını güvence altına almak için rafineri yükümlülükleri istendi. Arz kısıtları nedeniyle Avrupa ülkelerinde jet yakıtı fiyatları savaş öncesine kıyasla yüzde 100 arttı ve bu durum bazı havalimanlarında yakıt kısıtlarına yol açtı.

ARTAN YAKIT FİYATLARI SONRASI ÖNLEMLER DÜŞÜNÜLÜYOR

Yolcu haklarını düzenleyen kurallar kapsamında olağanüstü durumların daha açık hale getirilmesinin önemine dikkat çekilen açıklamada, bu dönemde AB genelinde yakıt kıtlığı, çatışma nedeniyle hava sahasının kapanması, resmi güvenlik uyarıları ve çatışma kaynaklı hava trafik kontrolü yönlendirmelerinin tazminat açısından olağanüstü durumlar olarak kabul edilmesi talep edildi.

Açıklamada, ulaşımın sürdürülmesi ve artan yakıt fiyatları karşısında yolcu maliyetlerini azaltmak için Emisyon Ticaret Sistemi'nin (ETS) geçici olarak askıya alınması, ETS maliyetlerinin sınırlandırılması ve düşürülmesi, sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) tahsisleri kapsamında geçici olarak yüzde 100 geri ödeme yapılması, üye ülkeler arasında AB düzeyinde koordinasyon sağlanması, iç hat biletlerine uygulanan KDV'nin düşürülmesi ve havacılık vergilerinin kaldırılması önerildi.

Uzun vadede ise AB genelinde tedbirlerin önemine işaret edilen açıklamada, petrol stokları kurallarına kerosen hükümlerinin eklenmesi, kerosenin AB düzeyinde ortak satın alınmasının teşvik edilmesi, jet yakıtı bulunabilirliğine ilişkin yükümlülük getirilmesi ve jet yakıtı arzını güvence altına almak için hedefli rafineri yükümlülüklerinin uygulanması istendi.

Geçen hafta, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe), Hürmüz Boğazı'nda ticaret akışının tamamen açılmaması halinde Avrupa havalimanlarının üç hafta içinde jet yakıtı kısıtıyla karşılaşabileceği uyarısında bulunmuştu.

JET YAKIT FİYATLARI YÜZDE 100 ARTTI

Arz kısıtları nedeniyle Avrupa ülkelerinde jet yakıtı fiyatları, savaş öncesine kıyasla yüzde 100 artarak rekor seviyelere çıktı.

Özellikle Avrupa gibi Basra Körfezi'nden jet yakıtı arzına büyük ölçüde bağımlı bölgeler, tedarik aksaklıkları karşısında en kırılgan bölgeler arasında yer alıyor.

Söz konusu arzın kesilmesi nedeniyle İtalya’daki bazı havalimanlarında jet yakıtına kısıtlar getirilirken, bazı hava yolu firmaları savaşın devam etmesi halinde Avrupa genelinde yaz dönemi uçuşlarının risk altında olacağı uyarısında bulundu.