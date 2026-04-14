Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Havacılık sektörü alarm verdi: Jet yakıt krizi derinleşiyor

İran'a yapılan ABD ve İsrail saldırıları sonrası yapılan misillemelerle beraber yakıt krizi özellikle havacılık sektöründe jet yakıtı problemini büyütüyor. Savaş öncesine göre yüzde 100 artışa varan maliyetlerin oluştuğu Avrupa'daki havayolları ve havalimanları önlemler için acil çağrı yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 23:55
|
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 00:07

Avrupa'daki hava yolu şirketlerini temsil eden Airlines for Europe (A4E), artan jet yakıt fiyatları sonrası alarma geçti. Lufthansa, Air France-KLM, Ryanair gibi çeşitli hava yolu firmalarının da üyeleri arasında yer aldığı Brüksel merkezli A4E, gerilimin tırmanışının sürmesiyle önlemler için kara kara düşünüyor.

HABERİN ÖZETİ

Havacılık sektörü alarm verdi: Jet yakıt krizi derinleşiyor

Bilgi Okunma süresi 44 saniyeye düşürüldü.
ARTAN YAKIT FİYATLARI SONRASI ÖNLEMLER DÜŞÜNÜLÜYOR

Yolcu haklarını düzenleyen kurallar kapsamında olağanüstü durumların daha açık hale getirilmesinin önemine dikkat çekilen açıklamada, bu dönemde AB genelinde yakıt kıtlığı, çatışma nedeniyle hava sahasının kapanması, resmi güvenlik uyarıları ve çatışma kaynaklı hava trafik kontrolü yönlendirmelerinin tazminat açısından olağanüstü durumlar olarak kabul edilmesi talep edildi.

Açıklamada, ulaşımın sürdürülmesi ve artan yakıt fiyatları karşısında yolcu maliyetlerini azaltmak için Emisyon Ticaret Sistemi'nin (ETS) geçici olarak askıya alınması, ETS maliyetlerinin sınırlandırılması ve düşürülmesi, sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) tahsisleri kapsamında geçici olarak yüzde 100 geri ödeme yapılması, üye ülkeler arasında AB düzeyinde koordinasyon sağlanması, iç hat biletlerine uygulanan KDV'nin düşürülmesi ve havacılık vergilerinin kaldırılması önerildi.

Uzun vadede ise AB genelinde tedbirlerin önemine işaret edilen açıklamada, petrol stokları kurallarına kerosen hükümlerinin eklenmesi, kerosenin AB düzeyinde ortak satın alınmasının teşvik edilmesi, jet yakıtı bulunabilirliğine ilişkin yükümlülük getirilmesi ve jet yakıtı arzını güvence altına almak için hedefli rafineri yükümlülüklerinin uygulanması istendi.

Geçen hafta, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe), Hürmüz Boğazı'nda ticaret akışının tamamen açılmaması halinde Avrupa havalimanlarının üç hafta içinde jet yakıtı kısıtıyla karşılaşabileceği uyarısında bulunmuştu.

JET YAKIT FİYATLARI YÜZDE 100 ARTTI

Arz kısıtları nedeniyle Avrupa ülkelerinde jet yakıtı fiyatları, savaş öncesine kıyasla yüzde 100 artarak rekor seviyelere çıktı.

Özellikle Avrupa gibi Basra Körfezi'nden jet yakıtı arzına büyük ölçüde bağımlı bölgeler, tedarik aksaklıkları karşısında en kırılgan bölgeler arasında yer alıyor.

Söz konusu arzın kesilmesi nedeniyle İtalya’daki bazı havalimanlarında jet yakıtına kısıtlar getirilirken, bazı hava yolu firmaları savaşın devam etmesi halinde Avrupa genelinde yaz dönemi uçuşlarının risk altında olacağı uyarısında bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran savaşı otomobil piyasasını etkiledi mi? Uzman isimden çarpıcı sözler: Akaryakıt fiyatları tercihleri değiştirdi
İran savaşı İtalya'da uçuşları vurdu: İtalya'da 4 havalimanında yakıt kısıtlaması
Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldığı iddiasına DMM'den yalanlama
ETİKETLER
#tedarik zinciri
#Yakıt Fiyatları
#Jet Yakıtı
#Hava Yolu Şirketleri
#A4e
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.