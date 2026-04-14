ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından başlayan savaş, piyasaların altını üstüne getirdi. Petrol fiyatları başta olmak üzere birçok faktör savaştan etkilendi. Savaşın neden olduğu belirsizlik ortamı ve akaryakıt fiyatlarındaki artış, otomobil piyasasında da talep dengelerini değiştirdi. Uzmanlar, sıfır araç satışlarında elektrikli ve hibrit modellerin pazar payının yüzde 51’e ulaştığını belirtti.

HABERİN ÖZETİ İran savaşı otomobil piyasasını etkiledi mi? Uzman isimden çarpıcı sözler: Akaryakıt fiyatları tercihleri değiştirdi ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından petrol fiyatlarındaki artış ve savaşın yarattığı belirsizlik otomobil piyasasını etkileyerek elektrikli ve hibrit araçların pazar payını artırdı. Savaşın etkisiyle Brent petrol fiyatlarındaki artış ve altın fiyatlarındaki geri çekilmeler, yatırımcıları bekleme durumuna geçirdi. Ocak-Mart döneminde elektrikli otomobil satışlarında geçen yıla göre yaklaşık %30'luk bir artış yaşandı. Saf elektrikli araçların toplam araç satışı içindeki payı geçen senenin Mart ayında %14 iken, 2026 Mart'ında %18'e yükseldi. İkinci el otomobil piyasasında ilan sayılarının artması, özellikle 1-5 yaş aralığındaki araçlarda durgunluğun arttığını gösteriyor. Uzmanlar, sıfır araç satışlarında elektrikli ve hibrit modellerin pazar payının %51'e ulaştığını belirtti.

RS Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CMO'su Dr. Naim Çetintürk, otomotiv sektöründeki gelişmeleri katıldığı bir televizyon programında değerlendirdi. Çetintürk, 2026 yılı beklentileriyle planlanan siparişlere rağmen, şubat ve mart aylarında piyasada bir yavaşlama gözlendiğini ifade etti.

Piyasadaki bu hareketliliğin tek başına Brent petrol fiyatlarıyla açıklanamayacağını aktaran Çetintürk, altın fiyatlarındaki geri çekilmelerin ve savaşın neden olduğu belirsizliğin yatırımcıları bekleme durumuna geçirdiğini vurguladı.

SAVAŞ OTOMOBİL PİYASASINI NASIL ETKİLEDİ?

İşte Çetintürk'ün açıklamalarından çarpıcı kısımlar;

"Aslında ocak ayına da kötü bir başlangıç yapmadık. Yaklaşık olarak yüzde 10'luk bir artışla başlamıştık ama önce şubat ayındaki yüzde 3, ardından mart ayındaki düşüşle birlikte acaba otomotiv piyasasında senaryo değişiyor mu gibi bir düşünce şu an gündemde. Ben bunu tek başına açıkçası sadece Brent petrol fiyatında bir artış oldu ve bundan dolayı otomobil ile ilgili birazcık işte talep geri çekildiği gibi tek başına bunun açıklamayı çok doğru ve ya da yeterli bulmuyorum.

Özellikle baktığımızda önceki aylarda altın fiyatlarında çok ciddi yükselişler görmüştük ve buradan elde edilen getirilerle otomobil alan pek çok vatandaşımızın olduğunu biliyoruz. Özellikle savaşın etkisiyle beraber Brent petrolün artması ve altındaki geri çekilmeler özellikle bu tarafta kullanıcıları, bireyleri hem biraz beklemeye hem de yüksek fiyattan altın alan yatırımcıların altının çünkü 8 bin dolar, 10 bin dolar gibi rakamlara çıkabileceği uzunca bir süre konuşuldu. Şu an için o alınan yüksek altın fiyatlarının geri çekilmesi nedeniyle bir bekleme durumundalar"

ARTAN AKARYAKIT FİYATLARI TERCİHLERİ DEĞİŞTİRDİ

Artan akaryakıt fiyatı tüketicilerin tercihlerini değiştirdi mi? bunun bir etkisi olup olmadığına ilişkin ise Türk, şu ifadeleri kullandı:

"Kesinlikle böyle bir etki var. Hemen elektrikli otomobillerin özellikle araç kullanımı ve buradan elde ettikleri menzil tasarrufu ile ilgili süreçlere baktığımızda karşımıza çıkıyor. Çok önemli bir örnek olarak. Örneğin Ocak ayından itibaren Ocak Mart arasında baktığımız zaman elektrikli otomobillerin bir önceki yıl Ocak Mart 'a göre satış oranında yaklaşık yüzde 30 artış gerçekleştiğini görüyoruz. Mart ayında 15 bin adetlik bir satış vardı. Geçen sene zannediyorum 12 binlerdeydi bu. Yani yüzde 20 'ye yakın bir artış demek. Nitekim elektrikli araçların toplam araç satışı içerisindeki payına baktığımızda saf elektrikli olan araçlar için bu oran yüzde 14'tü geçen sene, geçen senenin martında. 2026 martında ise bu oranın yüzde 18'e çıktığını görüyoruz."

İKİNCİ EL SATIŞLARINDA DURUM NE?

İkinci el otomobil piyasasıyla ilgili de konuşan Çetintürk, "Açıkçası ikinci elde de TÜİK rakamlarına da baktığımızda Ocak ve Şubat orada da verimliydi. Yüzde 1.7 Ocak'ta, yüzde 5.7 Şubat'ta devri yapılan araç sayısında biz artış olduğunu görmüştük ama mart ayında bunun biraz daha özellikle savaşla birlikte durgunlaşması bekleniyordu. Ben burada bilhassa ilan rakamlarını değerlendirerek pazarı okumaya çalışıyorum. Bundan yaklaşık iki ay kadar önce 330 binlerde olan ilan sayıları önce 350 bin ardından 380 bin şu sıralar ise baktığımızda 400 binin üzerine çıkmış durumda. Bu da bize ikinci el tarafında bilhassa 1 -3 -1 -5 yaş aralığındaki araçlarda önceki aylara göre biraz daha durgunluğun arttığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.