Yalova Makine İhtisas OSB, 2030'a kadar 400 üretim tesisi ve 20 bin istihdam hedefliyor

03 Ocak 2025 14:31 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 14:37

Türkiye’nin sanayi sektöründe adından söz ettiren Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yerli üretimi, çevre dostu teknolojileri ve sürdürülebilir projeleriyle dikkat çekiyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, 2029-2030 yıllarında 400 üretim tesisi ve 20 binden fazla istihdamla yeşil ve dijital bir OSB inşa etmeyi hedeflediklerini açıkladı. 2025 yazında yapılması planlanan toplu açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı davet eden Özdemir, Yalova OSB’nin Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak projelerine olan ilgisi ve desteği için teşekkür etti.



Yerli, yeşil, yenilikçi, yüksek teknolojili ve yalın OSB olarak bilinen Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde çarklar hız kesmeden dönüyor.



Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, yeni yatırımların ve gelişmelerin müjdesini vererek, bölgenin sanayideki yükselen ivmesini gözler önüne serdi.

OSB BAŞKANI DİRENÇ ÖZDEMİR: 34 ÜRETİM TESİSİ İNŞAATI HIZLA DEVAM EDİYOR

Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, bölgedeki üretim faaliyetlerinin hızla arttığını ve yeni yatırımların devam ettiğini duyurdu.



Özdemir, “34 üretim tesisi inşaatı hızla devam ediyor. An itibariyle, 10 üretim tesisi deneme üretimi ve iskân aşamasında. 17 üretim tesisimiz inşaat ruhsatı ve hafriyat sürecinde. İnşaatlar dahil bölgede çalışan sayımız 2 bini buldu” ifadelerini kullandı.

YALOVA OSB'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DAVET

Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kocaeli programında düzenlenen karşılama törenine katılarak, Yalova OSB’nin Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak önemli projeleri hakkında bilgi verdi.

Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakından takip ettiği Yalova OSB projesinin son durumunu detaylı bir şekilde aktardı.

2025 yılı yaz döneminde gerçekleştirilmesi planlanan toplu açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı davet eden Özdemir, Yalova OSB’nin projelerine olan ilgisi ve destekleri için teşekkürlerini sundu.



Yalova OSB’nin vizyoner hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Özdemir, bu projelerin ülke sanayisine ve ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını ifade etti.

Özdemir, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Yeni Türkiye Yüzyılı Vizyonu doğrultusunda, Yalova Makine OSB'nin tam sürdürülebilir ve doğuştan yeşil ve dijital bir OSB olarak 2029-30 yıllarında tam kapasiteye ulaşarak 5 bin ila 600 bin metrekare arasında değişen 400 tesisin üretime girmesi ve 20 binin üzerinde istihdam oluşturulması tam kapasite üretimde 4 milyar dolar ihracat ve 12 milyar dolar ciro mertebelerine ulaşması hedefleniyor" dedi.

TÜRKİYE’DE BİR İLK: YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ

Yalova Makine İhtisas OSB, çevre dostu ve rekabetçi bir sanayi anlayışını benimseyerek Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Dünya Bankası’nın Yeşil Mutabakat kapsamında sağladığı yeşil fon desteğiyle hayata geçirilen Entegre Haberleşme ve Veri Altyapı Sistemi Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından da onaylandı.



Proje, bölgede faaliyet gösteren firmaların, bilgi işlem odası kurma, yazılım ve donanım maliyetlerine katlanmadan tüm veri hizmetlerini OSB’nin entegre veri merkezinden alabilmesine olanak tanıyor.

Proje kapsamında sağlanacak fiberoptik altyapı, yüksek hızlı internet, yedekli haberleşme hizmetleri ve maliyet avantajlarıyla firmalara önemli faydalar sunacak.

Veri merkezi; sanallaştırma, veri yedekleme ve siber güvenlik gibi hizmetleri merkezi bir yapıdan sağlayarak firmaların iş sürekliliğini destekleyecek ve siber saldırılara karşı yüksek güvenlik önlemleriyle koruma sağlayacak.

Projeyle karbon emisyonlarının azaltılması, enerji ve hammadde tasarrufu sağlanması hedefleniyor.



Üretim tesislerinde soğutma, enerji ve teknik destek gereksinimlerinin azalmasıyla yılda 1.475 ton sera gazı salınımının önlenmesi öngörülüyor. Bu da çevresel sürdürülebilirliğe büyük bir katkı sunacak.

Yalova Makine İhtisas OSB’nin bu projeyle yerel ekonomiyi güçlendirmesi ve yeni iş olanakları oluşturması bekleniyor. Bölgedeki sanayi kuruluşları, yenilikçi teknoloji altyapısıyla hem üretim süreçlerini optimize edecek hem de maliyet avantajı elde ederek rekabet güçlerini artıracak.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİNDE ÖNEMLİ ADIM

Yalova Makine İhtisas OSB, sanayi ve eğitim arasındaki entegrasyonu güçlendirmek için yenilikçi projeler hayata geçiriyor. Bu kapsamda, Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin OSB bünyesine taşınmasıyla kamu-üniversite-sanayi iş birliği konusunda önemli bir adım atıldı.

İnşaat çalışmalarında sona gelinen Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2025 güz döneminde Makine Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümleriyle eğitime başlayacak. Gelecekte tüm mühendislik bölümlerini kapsayacak şekilde genişlemesi planlanan fakülte, modern altyapısı ve uzman akademik kadrosuyla teorik ve uygulamalı eğitimi bir araya getirerek öğrencilere güçlü bir mühendislik eğitimi sunmayı hedefliyor.

OSB içerisinde konumlanan kampüs, öğrencilerin eğitimleri süresince sanayiyle iç içe bir deneyim kazanmalarını sağlayacak. Fakülte, genç mühendis adaylarına teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürme ve sanayi projelerinde aktif rol alma imkânı tanıyacak. Bu entegrasyon, mezun öğrencilerin sektöre hızlı uyum sağlamalarını ve firmaların nitelikli insan kaynağı ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.



Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, üniversite ve sanayi entegrasyonuna yönelik başlatılan projeyle ilgili olarak şunları ifade etti:



Bu proje ile Yalova’yı eğitim ve sanayi alanında bir cazibe merkezi haline getirme hedefimiz doğrultusunda önemli bir adım atıyoruz. Sanayinin merkezinde, modern altyapı ile eğitim gören genç mühendislerimizin, geleceğin teknolojilerine yön veren projelerde aktif rol alacaklarına inanıyoruz. Bu adımla, öğrencilerin sektörel deneyim kazanmalarının yanı sıra, sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli mühendislerin yetişmesine de katkı sağlıyoruz. Eğitim ile sanayi arasındaki bu güçlü iş birliği, yalnızca bölgesel kalkınmayı desteklemekle kalmayacak, aynı zamanda Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracak sürdürülebilir bir modelin temellerini atacaktır.

EĞİTİM VE İSTİHDAMDA TÜRKİYE’YE ÖRNEK MODEL

Yalova Makine İhtisas OSB, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle bölge sanayisinin ihtiyaçlarına yönelik bir Meslek Lisesi ve Mesleki Eğitim Merkezi kuruyor. 16 derslikli bu okul, 3 yıl içinde tamamlanarak yaklaşık 1000 öğrenciye eğitim sunacak.



Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2023-2024 eğitim yılında 150 mezun verirken, Yalın Teori ve Model Fabrika eğitimleriyle öğrencileri iş hayatına hazırladı. Bu başarı, okula "2024 Yılının Okulu" ödülünü kazandırdı.

OSB bünyesindeki eğitim merkezinde, kaynak, forklift, CNC simülasyonu, PLC ve AutoCAD gibi alanlarda kapsamlı eğitimler veriliyor. Katılımcılar, bölgedeki firmalarda çalışma fırsatı bulurken, merkezdeki İŞKUR hizmet noktası istihdam ve eğitim entegrasyonunu destekliyor.

“52 HAFTA 52 OKUL” PROJESİYLE ÖĞRENCİLER SANAYİYLE TANIŞIYOR

Gençleri sanayiyle tanıştırmak amacıyla başlatılan “52 Hafta 52 Okul” projesiyle lise ve ortaokul öğrencileri üretim süreçlerini yerinde gözlemleme imkânı elde ediyor. Proje, 2024 sonuna kadar tüm Yalova okullarını kapsayacak şekilde devam ediyor.

OSB BAŞKANI ÖZDEMİR: GENÇLERİMİZİN GELECEĞİNE VE SANAYİMİZİN REKABET GÜCÜNE YATIRIM YAPIYORUZ

OSB Başkanı Direnç Özdemir, bu projelerin hem gençlerin geleceğine hem de sanayinin rekabet gücünü artırmak için önemli olduğunu belirtti. Yalova Makine İhtisas OSB, eğitim ve istihdam projeleriyle bölge ekonomisine öncülük ederken, ulusal çapta örnek bir model oluşturuyor.

YALOVA TEKNOPARK: TÜRKİYE’NİN YENİ TEKNOLOJİ VE ÜRETİM ÜSSÜ

Yalova Makine İhtisas OSB, teknoloji geliştirme ve üretim kapasitesini artırmak amacıyla önemli bir projeye imza atıyor. Yalova Teknopark, sanayi ve akademi arasında yenilikçi projelerin geliştirilmesine olanak tanıyarak bölgenin teknoloji ve inovasyon üssü haline gelmeye hazırlanıyor. Teknopark, yüksek teknolojili ürünlerin geliştirilmesine katkı sağlarken, sanayi ve üniversite iş birliğini güçlendirecek bir ekosistem oluşturuyor.

OSB ekosisteminin bir parçası olan Yalova Çarşı ve TSE Test ve Kalibrasyon Merkezi projeleri de tamamlanmak üzere. Bu projelerin 2025 yazında faaliyete geçmesi planlanıyor. Çarşı ve test merkezi, bölgedeki işletmelere ve araştırmacılara önemli destekler sunacak.

Teknopark, Dış Ticaret İstihbarat Merkezi aracılığıyla katılımcı firmaların ihracat pazarlarını genişletiyor. Ulusal ve uluslararası Ar-Ge projeleriyle yenilikçilik ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlıyor.

YALOVA OSB, GENÇ GİRİŞİMCİLERE GÜÇ VERİYOR: R2Y, TEKNOFEST’TE BİRİNCİLİĞİ KAZANDI

Yalova OSB’nin desteklediği TEKNOFEST proje takımı R2Y, Adana’da düzenlenen yarışmada Finansal Teknolojiler kategorisinde birincilik kazandı. Yalova Üniversitesi öğrencileri, kredi kartı dolandırıcılığını önlemeye yönelik yapay sinir ağı tabanlı algoritma projeleriyle dikkat çekti.



2024 yılında, Yalova OSB’nin desteğiyle 15 takım mentorluk ve finansman desteği aldı. OSB, daha fazla öğrencinin teknolojiye katkı sağlaması ve yeni birincilikler kazanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yalova Teknopark ve OSB projeleri, bölgenin sanayi kapasitesini artırırken Türkiye’nin küresel rekabet gücünü desteklemeyi hedefliyor.

YALOVA OSB’DEN İNOVASYON VE BİLİM MERKEZİ ATILIMI

Yalova OSB Yenilik Merkezi, UNDP desteğiyle 2024 yılı içinde gerçekleştirdiği Yenilikçilik Programı ile firmaların inovasyon kapasitelerini artırmaya yönelik ölçüm ve analiz çalışmalarını tamamladı. Katılımcı firmaların inovasyon kapasiteleri değerlendirilerek yol haritaları oluşturuldu. Pilot proje kapanış toplantısına Bakanlık ve UNDP temsilcileri katılırken, projenin yaygınlaştırılması için farkındalık ve danışmanlık faaliyetleri devam ediyor. Ayrıca, 4 pilot OSB Yenilik Merkezi ile birlikte kullanılan iMAGE inovasyon kapasitesi ölçüm aracıyla ortak bir veri tabanı oluşturuldu ve 1500'ün üzerinde kişiye tematik eğitimler verildi.



Yalova Makine İhtisas OSB, ayrıca Bilim Merkezi kurma çalışmalarına da hız verdi. Nitelikli İstihdam Merkezi’nde yapılacak bilimsel çalışmalar için Kalkınma Ajansı ile görüşmeler tamamlanırken, Yalova İl Özel İdaresi ve T3 Vakfı İl Temsilciliği ile yapılan prensip görüşmeleri sonrası Bilim Merkezi projesinin başvuru aşamasına gelindi. Yalova OSB, uluslararası proje başvuruları ve B2B iş birliği görüşmelerini sürdürüyor.



Proje, Yalova OSB'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilecek dijital ve çevre dostu bir merkez olma özelliği taşıyor.

Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, projelerin sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda odaklı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

Bu projeleri gerçekleştirirken yalnızca ekonomik kazançları değil, aynı zamanda topluma sağlayacağımız katkıları da önceliklendirdik. Yenilikçilik Programı ve Bilim Merkezi projelerimiz, sanayimizin gelişimine katkı sağlarken, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk ilkelerimiz doğrultusunda da önemli adımlar atmamıza olanak tanıyacak. Temiz enerji kullanımı, atık yönetimi ve verimli kaynak kullanımı gibi hedeflerle, sanayimizin ve toplumumuzun yararına olan sürdürülebilir bir kalkınma modeli oluşturuyoruz. Geleceğe yönelik projelerimizde çevreyi koruma, verimli su kullanımı ve daha fazla iş imkanı sunma gibi stratejilerle sürdürülebilirliği ön planda tutuyoruz.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE YÖN VEREN YATIRIMLAR

Yalova Makine OSB, yerli üretimi artırma, çevre dostu teknolojilerle üretim yapma ve genç iş gücünü sanayiyle buluşturma hedefleri doğrultusunda büyük bir dönüşüm yaşıyor. Bölgede altyapı ve üstyapı çalışmaları hızla devam ederken, önemli kamu yatırımları da hayata geçiyor.



Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, KOSGEB, MARKA ve İŞKUR binalarının inşaatı tamamlanan kamu kampüsü, 2025 yazında faaliyete geçecek. Ayrıca, idari kampüs, konferans salonları ve çok amaçlı salonlar ile ilk üretim tesislerinin inşaatları da paralel olarak tamamlandı. OSGB ve 112 Acil Çağrı Merkezi binalarının 2025 yazında devreye girmesi bekleniyor. İtfaiye ve karakol binalarının ise yıl içinde hizmete sunulması hedefleniyor.

YALOVA MAKİNE OSB, ANADOLU 5.0 İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA İMZA ATIYOR

Yalova Makine OSB, estetik ve altyapı çalışmalarının yanı sıra sürdürülebilirlik alanında önemli adımlar atıyor. Anadolu 5.0 konseptiyle firesiz üretim uygulanarak iş gücü verimliliği artırılırken, bölgedeki üretim tesisleri TSE Yeşil Bina Sertifikası'na sahip ve çatılarındaki güneş panelleriyle yenilenebilir enerji kullanımı en üst düzeye çıkarılıyor. Ayrıca, yağmur suyu geri dönüşüm sistemleriyle suyun yeniden kullanılması sağlanıyor.

Bu çevre dostu projeler, Yalova Makine OSB'nin sadece bölgesel kalkınmaya değil, Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artırmaya da katkı sağlıyor.

SIFIRDAN ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ KURAN İLK OSB

Yalova Makine OSB, TSE Entegre Yönetim Sistemi denetimlerini başarıyla tamamlayarak, sıfırdan entegre yönetim sistemi kuran ilk OSB olarak önemli bir başarıya imza attı. Bu kapsamda, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelerini almaya hak kazandı.

ÇEVREYE DUYARLI YEŞİL DÖNÜŞÜMLÜ ÜRETİM MODELİ

Yalova Makine OSB, çevresel sürdürülebilirliği ön planda tutarak yeşil dönüşüm projelerinde önemli adımlar atıyor. Su tüketimini azaltmaya yönelik sürdürülebilir su yönetimi stratejisi kapsamında, 2 milyon metreküplük baraj projesi tamamlandı. Bölge, doğal kaynakların verimli kullanımı ve sıfır atık projeleriyle sanayi atıklarını yeniden üretime kazandırmayı hedefliyor.



Ayrıca, Yüzer Güneş Enerjisi Sistemi (GES) ile entegre Yağmur Suyu Barajı ve Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi (ADIM) projelerine de başlanmak üzere. Yalova OSB, çevreye duyarlı, sosyal sorumluluk bilinci yüksek ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda üretim yapmaya devam ederek, Türkiye’yi ulusal ve uluslararası arenada temsil ediyor.

ORTAK AKILLA GELECEK İNŞA EDİLİYOR

Yalova Makine OSB, tüm projelerini katılımcılarından aldığı güç ve ilhamla ortak akılla inşa etmeye devam ediyor. 2024 yılı başında, her yıl olduğu gibi faaliyetlerin değerlendirilmesi ve projelerin detaylarının paylaşılması amacıyla Katılımcı Buluşması düzenlendi. Etkinlikte, katılımcıların görüşleri doğrultusunda projeler şeffaf bir şekilde paylaşıldı ve geleceğe yönelik hedefler belirlendi.

Program boyunca, Yalova Makine OSB yönetimi, katılımcılardan gelen değerlendirmeleri dinleyerek, onların fikirleriyle gelecekteki çalışmalar için önemli katkılar sağladı. Bu buluşma, mevcut çalışmaların etkisini analiz etmek ve yeni hedefleri belirlemek adına önemli bir adım oldu.



Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye'nin sanayi alanındaki gurur kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor. Dünya standartlarında üretim tesisleri ve nitelikli iş gücüne yönelik çalışmalarıyla hem ulusal hem de uluslararası arenada dikkat çeken OSB, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çevreye duyarlı ve sosyal sorumluluk bilinci yüksek bir yapıyı hayata geçirmeyi amaçlıyor.

Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, bu başarıların iş ortaklarının katkılarıyla bir başlangıç noktası olduğunu vurgulayarak, "Gelecek dönemde, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak projelere odaklanacağız. Stratejik hedeflerimizi, teknoloji odaklı üretim, yenilikçi çözümler ve sürdürülebilir kalkınma prensipleri çerçevesinde belirliyoruz. Sanayinin çevresel etkilerini minimize eden yaklaşımlarımızla global rekabet gücümüzü artırmayı hedefliyoruz," dedi.

Bu başarıyı mümkün kılan tüm paydaşlara teşekkür eden Özdemir, Yalova Makine OSB’nin yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, geleceğe güçlü ve sürdürülebilir bir sanayi mirası bırakma hedefini de kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti.