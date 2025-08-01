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Ekonomi
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 | Safa Keser

Yanan köylerde bir ay içinde inşa çalışmaları başlayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 ilde çıkan yangınlardan etkilenen konut sayısını sosyal medya hesabından duyurdu.

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Yanan köylerde bir ay içinde inşa çalışmaları başlayacak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 16:19
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 16:19

, yanan köylerde bir ay içinde inşa çalışmalarının başlayacağı bilgisini paylaştı. , Şehircilik ve Bakanı Murat Kurum, 11 ilde (, , Bursa, Karabük, Aydın, Çanakkale, Tekirdağ, Antalya, Hatay, Sakarya, Uşak) meydana gelen orman yangınlarında oluşan tahribata ve yapılacak çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yanan köylerde bir ay içinde inşa çalışmaları başlayacak
Yanan köylerde bir ay içinde inşa çalışmaları başlayacak
Yanan köylerde bir ay içinde inşa çalışmaları başlayacak

Bakan Kurum, paylaşımında 11 ilde başlayacak inşa çalışmalarına yönelik şu ifadelere yer verdi: "İzmir, Bilecik, Bursa, Karabük, Aydın, Çanakkale, Tekirdağ, Antalya, Hatay, Sakarya, Uşak’ta 11 ilimizde çıkan yangınlardan etkilenen yapı sayımız 396’sı olmak üzere toplam 632 bağımsız birime ulaşmıştır. İzmir ve Bilecik’te AFAD hak sahipliği çalışmalarını tamamladı. Hak sahibi vatandaşlarımız için Bilecik’te 69, İzmir Ödemiş’te 138, Seferihisar’da 143 olmak üzere toplamda 350 konutun ihale sürecini başlattık. Ağustos ayı içinde temelleri atacağız en geç 1 yıl içinde de konutlarımızı afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz."

Yanan köylerde bir ay içinde inşa çalışmaları başlayacak
Yanan köylerde bir ay içinde inşa çalışmaları başlayacak
ETİKETLER
#konut
#orman yangını
#çevre
#inşaat
#iklim değişikliği
#afet
#bakan kurum
#bilecik
#İzmir
#Insaflar
#Ekonomi
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