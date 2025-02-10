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Ekonomi
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 | Ömer Faruk Dogan

Yanlışlıkla çöpe atılan 780 milyon dolarlık Bitcoin tarih oluyor! Belediye tüm umutları yıktı

Galler'de yaşayan ve 780 milyon dolarlık Bitcoin serveti kız arkadaşı tarafından yanlışlıkla çöpe atılan James Howells isimli bir adam, servetini geri almak için yıllardır mücadele etmesine rağmen başarılı olamadı. Belediye, Howells'in BTC'lerin kayıtlı olduğu sabit diskin yer aldığını iddia ettiği çöp tesisine erişim talebini reddetti. Şimdi ise tesisin kapanması planlanıyor.

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Yanlışlıkla çöpe atılan 780 milyon dolarlık Bitcoin tarih oluyor! Belediye tüm umutları yıktı
KAYNAK:
BBC
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 14:54
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 15:14

Galler'in Newport şehrinde yaşayan bilgisayar mühendisi James Howells, 2013 yılında eski kız arkadaşının, içinde 8 bin Bitcoin bulunan (güncel değeri yaklaşık 780 milyon dolar) sabit diski yanlışlıkla çöpe attığını söyledi. Howells, diskle birlikte diğer çöplerin bulunduğu alana erişim sağlamak veya tazminat almak için belediye meclisine dava açmaya çalıştı, ancak mahkeme tarafından reddedildi.

780 MİLYON DOLARLIK BİTCOİN TARİH OLUYOR

Newport Belediyesi konuyla ilgili daha fazla yorum yapmayacağını açıklarken, belediye yönetimi, çöp tesisini 2025-26 mali yılında kapatmayı planladığını duyurdu. Arazide, belediyenin yeni çöp kamyonlarına güç sağlaması beklenen bir güneş enerjisi çiftliği için planlama izni var.

Belediyenin kararına tepki gösteren Howells, "Çöp tesisini bu kadar çabuk kapatmayı planlamaları çok garip. Yüksek Mahkeme'de, benim arama yapmam için tesisin kapatılmasının Newport halkı üzerinde büyük bir olumsuz etkisi olacağını iddia ettiler ama meğer kendileri de bunu planlıyormuş" diye konuştu.

ÇÖP TESİSİNİ SATIN ALMAK İSTİYOR

Şu anda çöp tesisi, 1,4 milyon tondan fazla atığa ev sahipliği yapıyor. Sabit diskinin 100 bin tonluk bir bölge içinde olduğunu düşündüğünü ifade eden Howells, "Çöp tesisinin satın almakla potansiyel olarak ilgileniyorum. Bu seçeneği yatırım ortaklarımla görüştüm ve bu, masada olan bir konu" ifadelerini kullandı.

BİTCOİN KAÇ TL?

Bitcoin, genellikle bir kripto para birimi, sanal para veya dijital para olarak tanımlanıyor ve tamamen dijital olarak işlem görüyor. Şu anda güncel BTC fiyatı 3 milyon 520 bin TL iken, bu tutar dolar cinsinden 97 bin 800 dolar seviyesinde duruyor.

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