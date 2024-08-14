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Yapay zeka dünyanın en zenginleri listesini değiştirdi! Milyon dolarlık sermayeler listesinde gençler yer aldı

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: tgrthaber.com
14 Ağustos 2024 11:18 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 12:14
Yapay zeka dünyanın en zenginleri listesini değiştirdi! Milyon dolarlık sermayeler listesinde gençler yer aldı

Forbes dergisi; 2024 yılında milyarderler listesinin güncellendiğini duyurdu. Yapay zeka üreten şirketlerin dünyanın en zenginleri listesinde yer aldığını belirten Forbes, özellikle gençlerin sermayede öne çıktığını açıkladı.

Yapay zeka şirketlerindeki yükselişle dünyanın en zenginleri listesi güncellendi. Listeye genç isimler eklendi. Forbes tarafından hazırlanan listede yapay zeka şirketi olan gençlerin yer alması dikkatlerden kaçmadı. Forbes'te yer alan haberin detayında ise; Yapay zeka şirketi olan gençler geleceğin en zenginleri olarak listelendi.

YAPAY ZEKA DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ LİSTESİNİ DEĞİŞTİRDİ! 

Forbes, Yapay zeka şirketlerinin dünyanın en zenginler listesini değiştirdiğini belirtti. 2010 yılında ilk kez yapay zeka gelişimine başlayan ve durmadan yenilikler üreten şirketlerin CEO'larının genç olduğunu vurgulayan Forbes, bir başka duruma daha değindi. O da şirket sahiplerinin genellikle Hindistan, Güney Amerika ve Çinli olduklarını vurguladı.

Yapay zeka dünyanın en zenginleri listesini değiştirdi! Milyon dolarlık sermayeler listesinde gençler yer aldı - 1. Resim

MİLYON DOLARLIK SERMAYELER LİSTESİNDE GENÇLER YER ALDI

Haberde bu ülkelerdeki gençlerin dünyanın en yaşlı zenginlerini tahtından edecek sermayeye sahip oldukları da yer aldı.  Bundan 10 yıl önce değerlerinin olmadığı ancak şuan herkesin elindeki telefon tablet, bilgisayar ve televizyonun yanı sıra daha birçok teknoloji aletinin baş yaptığı olduğunu vurgulayan Forbes listeye Kareem Amin ile başladı.

Yapay zeka dünyanın en zenginleri listesini değiştirdi! Milyon dolarlık sermayeler listesinde gençler yer aldı - 2. Resim

Toplam sermaye değeri 62 milyon dolar olan KİL şirketinin kurucusu Amin, 2.500 kurumsal mevcut müşterisi var. Şirket, müşteri hizmetlerini güçlendiren yapay zeka üretiyor. 

Cody Coleman, KOAKTİF AI şirketinin kurucusudur. 44 milyon dolar sermayesi mevcut. Görsel veri analizinde bir numara olan yapay zeka işletimini tasarladı. 

Yapay zeka dünyanın en zenginleri listesini değiştirdi! Milyon dolarlık sermayeler listesinde gençler yer aldı - 3. Resim

En genç yapay zeka zengini olan Douglas Chen, 93 milyon dolar sermayeye sahip. Geliştirmiş olduğu yapay zeka işletimi sonsuz kod üretimine sahip bir algoritma ile çalışıyor. 

Yapay zeka dünyanın en zenginleri listesini değiştirdi! Milyon dolarlık sermayeler listesinde gençler yer aldı - 4. Resim

KORKTEKS'in kurucusu Ganesh Datta, toplamda 52 milyon dolar sermayeye sahip. Lojistik firmaların hızlı teslimat ve dağıtım ağını kontrol eden yapay zeka algoritması geliştirdi.

Yapay zeka dünyanın en zenginleri listesini değiştirdi! Milyon dolarlık sermayeler listesinde gençler yer aldı - 5. Resim

HEYGEN, Wayne Liang tarafından kurulan 74 milyon dolar sermayesi var. Birçok büyük şirketin tanıtım reklamlarını yapay zeka algoritmasıyla hazırlıyor. 

Yapay zeka dünyanın en zenginleri listesini değiştirdi! Milyon dolarlık sermayeler listesinde gençler yer aldı - 6. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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